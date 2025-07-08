Фальшивые талоны и несуществующий магазин: астанчане стали жертвами мошенников

Несколько случаев мошенничества выявили столичные стражи порядка - в отношении подозреваемых возбуждены дела, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

Как сообщили в полиции, в первом случае экс-сотрудник АЗС продавал фальшивые талоны - 27-летний житель Астаны, работавший на АЗС и знавший систему реализации топлива по картам и талонам, изготавливал копии.

Затем он, по данным ведомства, продавал "топливо" по заниженной цене на разных заправках города.

На текущий момент известно о трех пострадавших, но предполагается, что обманутых может быть больше.

Проверяется, причастен ли задержанный к другим похожим случаям. Мужчину нашли по номеру телефона. Сейчас он арестован.

Также стражами порядка был выявлен факт мошенничества с оказанием строительных услуг. По информации полицейских, 56-летний мужчина взял на себя обязательство провести капитальный ремонт с реконструкцией и перепланировкой.

"Получив предоплату в 4 млн тенге, он долго не приступал к работе, а потом и вовсе перестал выходить на связь. Потерпевшие обратились в полицию. В ходе расследования подозреваемого нашли", - сообщили в МВД.

Подозреваемому запретили покидать город.

Еще один факт произошел в сфере онлайн-продаж. Выяснилось, что 37-летняя жительница Астаны открыла страницу в соцсетях, где она, по данным МВД, "продавала" бытовые товары по низким ценам.

Сообщается, чтобы привлечь внимание, она якобы предлагала не только розничные, но и оптовые покупки. В этом случае выгода была еще больше.

Жительница столицы попалась на уловку и перевела продавцу более 800 тыс. тенге.

"После получения денег администратор страницы перестал выходить на связь и вскоре удалил аккаунт. Потерпевшая обратилась в полицию, где по транзакциям удалось отследить движение средств и найти конкретное лицо. В отношении женщины начато досудебное расследование", - заявили в ведомстве.

Стражи порядка призвали не доверять продавцам, которые просят предоплату и работают только через соцсети.

"Будьте осторожны при выборе подрядчиков. Обязательно заключайте письменные договоры, проверяйте лицензии и опыт исполнителей, не передавайте большие суммы без гарантий. Покупайте топливные талоны и карты только у официальных поставщиков. Избегайте сделок "с рук" и обращайтесь в правоохранительные органы при малейших сомнениях", - призвали в полиции.

Отметим, согласно статье 190 УК РК, мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, наказывается штрафом в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.