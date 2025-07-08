Фальшивые талоны и несуществующий магазин: астанчане стали жертвами мошенников

jitsu gif branding logo appbranding logo app
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Здоровое питание
  • Полезные советы
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • editor@corp.nur.kz
    •
    Главный офис
  • info@corp.nur.kz
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Происшествия

      Фальшивые талоны и несуществующий магазин: астанчане стали жертвами мошенников

      Опубликовано:

      Работник АЗС заправляет авто
      АЗС. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

      Несколько случаев мошенничества выявили столичные стражи порядка - в отношении подозреваемых возбуждены дела, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

      Как сообщили в полиции, в первом случае экс-сотрудник АЗС продавал фальшивые талоны - 27-летний житель Астаны, работавший на АЗС и знавший систему реализации топлива по картам и талонам, изготавливал копии.

      Затем он, по данным ведомства, продавал "топливо" по заниженной цене на разных заправках города.

      На текущий момент известно о трех пострадавших, но предполагается, что обманутых может быть больше.

      Проверяется, причастен ли задержанный к другим похожим случаям. Мужчину нашли по номеру телефона. Сейчас он арестован.

      Также стражами порядка был выявлен факт мошенничества с оказанием строительных услуг. По информации полицейских, 56-летний мужчина взял на себя обязательство провести капитальный ремонт с реконструкцией и перепланировкой.

      "Получив предоплату в 4 млн тенге, он долго не приступал к работе, а потом и вовсе перестал выходить на связь. Потерпевшие обратились в полицию. В ходе расследования подозреваемого нашли", - сообщили в МВД.

      Подозреваемому запретили покидать город.

      Еще один факт произошел в сфере онлайн-продаж. Выяснилось, что 37-летняя жительница Астаны открыла страницу в соцсетях, где она, по данным МВД, "продавала" бытовые товары по низким ценам.

      Сообщается, чтобы привлечь внимание, она якобы предлагала не только розничные, но и оптовые покупки. В этом случае выгода была еще больше.

      Жительница столицы попалась на уловку и перевела продавцу более 800 тыс. тенге.

      "После получения денег администратор страницы перестал выходить на связь и вскоре удалил аккаунт. Потерпевшая обратилась в полицию, где по транзакциям удалось отследить движение средств и найти конкретное лицо. В отношении женщины начато досудебное расследование", - заявили в ведомстве.

      Стражи порядка призвали не доверять продавцам, которые просят предоплату и работают только через соцсети.

      "Будьте осторожны при выборе подрядчиков. Обязательно заключайте письменные договоры, проверяйте лицензии и опыт исполнителей, не передавайте большие суммы без гарантий. Покупайте топливные талоны и карты только у официальных поставщиков. Избегайте сделок "с рук" и обращайтесь в правоохранительные органы при малейших сомнениях", - призвали в полиции.

      Отметим, согласно статье 190 УК РК, мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, наказывается штрафом в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

      Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

      Подписаться

      Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

      Узнавайте обо всем первыми

      Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

      Instagram
      Закладки
      Пока здесь пусто
      Используйте кнопку «
      » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.