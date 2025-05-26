Мошеннические объявления на маркетплейсах: прокуратура выступила с предупреждением к казахстанцам

Свыше 5 тыс. аккаунтов с признаками мошеннической активности заблокировали на сайтах объявлений, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру Алматинской области.

Как сообщает ведомство, это стало возможным в рамках заключенного меморандума с представителями крупных онлайн-платформ. Был организован непрерывный обмен информацией по противодействию интернет-мошенничествам.

"В результате совместной работы выявлены и заблокированы свыше 5 тыс. аккаунтов с признаками мошеннической активности. Еще 7 тыс. в орбите проверки", - отмечается в сообщении прокуратуры.

Как отметили в ведомстве, заблокированные аккаунты в большей степени связаны с посуточной арендой жилья, продажей недвижимости в Алматы и области, продажей автомобилей по заведомо заниженной цене, а также доставкой автозапчастей из-за рубежа.

Подчеркивается, что злоумышленники использовали поддельные фотографии не принадлежащих им объектов и просили предоплату за "бронь".

"Призываем граждан быть бдительными при совершении онлайн-сделок, и обязательно проверять достоверность объявлений на цифровых платформах", - обратились прокуроры.

Согласно статье 190 УК РК, мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, наказывается штрафом в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

Ранее мы рассказывали о том, как мошенники выманивают данные карт у казахстанцев, продающих вещи через сайты объявлений. Эксперты объяснили, как не попасть на уловки злоумышленников.

В апреле прокуроры Алматы сообщали, что в южной столице участились случаи мошенничества с недостроенной недвижимостью, которую "продают" мошенники, выдавая себя за владельцев.

Также часто казахстанцев обманывают с арендой квартир. Например, осенью прошлого года в Алматы задержали 26-летнего мужчину, который, как полагает следствие, сдавал несуществующие квартиры по предоплате в 100%.