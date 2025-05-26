Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Мошеннические объявления на маркетплейсах: прокуратура выступила с предупреждением к казахстанцам

Опубликовано:

Корзинка с товарами
Маркетплейс. Иллюстративное фото: Tevarak/Getty Images

Свыше 5 тыс. аккаунтов с признаками мошеннической активности заблокировали на сайтах объявлений, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру Алматинской области.

Как сообщает ведомство, это стало возможным в рамках заключенного меморандума с представителями крупных онлайн-платформ. Был организован непрерывный обмен информацией по противодействию интернет-мошенничествам.

"В результате совместной работы выявлены и заблокированы свыше 5 тыс. аккаунтов с признаками мошеннической активности. Еще 7 тыс. в орбите проверки", - отмечается в сообщении прокуратуры.

Как отметили в ведомстве, заблокированные аккаунты в большей степени связаны с посуточной арендой жилья, продажей недвижимости в Алматы и области, продажей автомобилей по заведомо заниженной цене, а также доставкой автозапчастей из-за рубежа.

Подчеркивается, что злоумышленники использовали поддельные фотографии не принадлежащих им объектов и просили предоплату за "бронь".

"Призываем граждан быть бдительными при совершении онлайн-сделок, и обязательно проверять достоверность объявлений на цифровых платформах", - обратились прокуроры.

Согласно статье 190 УК РК, мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, наказывается штрафом в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

Ранее мы рассказывали о том, как мошенники выманивают данные карт у казахстанцев, продающих вещи через сайты объявлений. Эксперты объяснили, как не попасть на уловки злоумышленников.

В апреле прокуроры Алматы сообщали, что в южной столице участились случаи мошенничества с недостроенной недвижимостью, которую "продают" мошенники, выдавая себя за владельцев.

Также часто казахстанцев обманывают с арендой квартир. Например, осенью прошлого года в Алматы задержали 26-летнего мужчину, который, как полагает следствие, сдавал несуществующие квартиры по предоплате в 100%.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2248890-arenda-kvartir-prodazha-avto-tysyachi-moshennicheskih-obyavleniy-zablokirovali-na-kazahstanskih-marketpleysah/