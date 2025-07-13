"Подкралась сзади": школьницу избили недалеко от здания полиции в центре Павлодара

В соцсетях появилось сообщение о том, что в центре Павлодара взрослая женщина избила школьницу рядом со зданием полиции, передает NUR.KZ. Женщину сейчас ищут.

В Instagram-аккаунте "Не молчи Павлодар" опубликовали сообщение о том, что в центре города произошло нападение на ребенка.

"Неизвестная взрослая женщина напала на ребенка 2012 года рождения. Она подкралась сзади, схватила девочку за волосы, повалила на землю и нанесла телесные повреждения - гематомы и разбитые колени.

Ребенок с семи лет проходит серьезное лечение, при этом прекрасно учится, общительная и неконфликтная. И что ужасно - это произошло напротив отдела полиции, в самом центре города. Свидетели говорят, что вокруг было много взрослых. Никто не вмешался. Никто не подошел. Никто не заступился. Это не просто трагедия - это вопрос безопасности наших детей", - сказано в публикации.

Ситуацию в своих соцсетях прокомментировала региональный уполномоченный по правам ребенка Сауле Шакенева.

"Личность женщины, нанесшей телесные повреждения несовершеннолетней на улице, оперативно установлена полицией. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Побои" УК РК. Назначена СМЭ. Потерпевшей девочке предложена помощь психолога",- сообщила Шакенева.

Напомним, в июне текущего года в Усть-Каменогорске подростки избили 12-летнюю девочку. Ребенка госпитализировали, у нее сотрясение мозга и различные раны.

До этого в Алматинской области на видео попало еще одно избиение, на этот раз в Каскелене группа студенток избила сверстницу. Родителей девочек уже наказали.

Также в Сети обсуждали видео, снятое в одной из школ Алматинской области, на кадрах которого видно, как старшеклассник избивает учащихся школы. В полиции возбудили уголовное дело.

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