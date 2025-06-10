12-летнюю девочку жестоко избили сверстники в Усть-Каменогорске: возбуждено дело
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В Усть-Каменогорске подростки избили 12-летнюю девочку. Ребенок госпитализирован, у нее сотрясение мозга и различные раны, сообщает региональное издание Устинка LIVE.
Местное издание сообщает, что камеры видеонаблюдения, находившиеся на месте инцидента, зафиксировали, как убегали подростки, сотворившее зверство со сверстницей. Их якобы было трое.
В Департаменте полиции Восточно-Казахстанской области прокомментировали инцидент, произошедший примерно в 17.30 вечера 9 июня.
"На установление их личностей был ориентирован личный состав, опрошены очевидцы, изучены камеры видеонаблюдения с места происшествия. Сейчас они вместе с родителями доставлены в отдел полиции.
По данному факту возбуждено уголовное дело. В ходе расследования будет дана правовая оценка каждому", - сообщили в пресс-службе ДП ВКО.
Сообщается, что законные представители понесут ответственность за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей. А сотрудники полиции внесут соответствующее представление в комиссию по делам несовершеннолетних при акимате.
Недавно в селе Еркинкала Атырауской области избили двух подростков. Информацию подтвердили в департаменте полиции региона.
В Алматинской области на видео попало еще одно избиение, на этот раз в Каскелене группа студенток избила сверстницу. Родителей девочек уже наказали.
Также в Сети обсуждают видео, снятое в одной из школ Алматинской области, на кадрах которого видно, как старшеклассник избивает учащихся школы. В полиции возбудили уголовное дело.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2254092-12-letnyuyu-devochku-zhestoko-izbili-sverstniki-v-ust-kamenogorske-vozbuzhdeno-delo/