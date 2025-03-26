"Пришел поздороваться": полицейский случайно выстрелил в друга в Актобе

В Сети появилась информация, что в Актобе сотрудник полиции по неосторожности ранил своего друга из табельного оружия. Ситуацию прокомментировали в ДП региона, передает NUR.KZ.

Информацию о ранении человека из табельного оружия опубликовал Telegram-канал Egov.press.

"Некоторые источники сообщают, что 25 марта 2025 года в 00:30 младший сержант полиции ИВС УП Актобе, находясь в автомобиле "ВАЗ-2115", неожиданно выстрелил из табельного оружия в сидящего рядом друга, который просто пришел поздороваться. Пострадавший доставлен в больницу с ранением обеих ног", - сообщается в посте.

Как рассказали в пресс-службе ДП Актюбинской области, начато досудебное расследование по ст.371 УК РК "Халатность". Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

"По предварительным данным, сотрудник полиции, не соблюдая меры безопасности, произвел один непроизвольный выстрел из табельного оружия, в результате чего травму получил его знакомый", - пояснили в ведомстве.

Пострадавший был госпитализирован в медицинское учреждение.

"Сотрудник отстранен от выполнения служебных обязанностей. Ход расследования находится на контроле", - отметили в пресс-службе ДП Актюбинской области.

Добавим, что по ч.1 ст.371 УК РК халатность - это неисполнение или ненадлежащее исполнение лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом, либо лицом, занимающим ответственную государственную должность, своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе.

Если халатность повлекла причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества или государства, она наказывается штрафом в размере до 1 тыс. МРП (до 3,9 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 400 часов, либо ограничением свободы на срок до одного года, либо лишением свободы на тот же срок.