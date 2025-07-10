Фельдшеру выстрелили в грудь в Жамбылской области

В Сети появилась информация о том, что в Жамбылской области фельдшеру скорой помощи выстрелили в грудь из травматического пистолета. В ДП региона сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело, передает NUR.KZ.

Как пояснили в пресс-службе ведомства, в настоящее время проводятся необходимые следственно-оперативные мероприятия, направленные на всестороннее и объективное расследование, по результатам которых будет принято процессуальное решение.

О состоянии коллеги рассказали в Управлении здравоохранения Жамбылской области.

"Пациенту была срочно проведена операция, в ходе которой пуля, вошедшая на глубину 1 сантиметра, успешно извлечена. В настоящее время состояние пострадавшего стабильное, угрозы для жизни нет.

Пациент наблюдается в динамической палате. В динамике - без ухудшения", - поделились в пресс-службе ведомства.

Отметим, что нападения на медработников в Казахстане - не редкость.

В июне двух врачей избили в детской больнице в Караганде. Подозреваемого поместили под стражу на 2 месяца. А его родственника арестовали на 10 суток за проявление неуважения к врачам, выраженное в нецензурной брани, и неповиновение законным требованиям сотрудника правоохранительного органа.

На фоне участившихся случаев нападения на сотрудников в Министерстве здравоохранения сообщили, что разработают единую концепцию обеспечения безопасности медработников страны вместе с МВД.

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