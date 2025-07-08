"Не допустили к конкурсу": казахстанец подал в суд на Минпросвещения

В Астане мужчина подал в суд на Минпросвещения, чтобы оспорить действия конкурсной комиссии на должность гендиректора центра и с требованием провести новый конкурс, передает NUR.KZ со ссылкой на суд.

Сообщается, что Министерством просвещения был объявлен конкурс на должность генерального директора центра. Документы на участие в конкурсе подали пять кандидатов, в том числе истец, которого не допустили к участию в конкурсе в виду не предоставления копии приложений к дипломам о высшем образовании.

"Суд первой инстанции, удовлетворяя иск, пришел к выводу об обоснованности заявленных требований, поскольку основания для не допуска истца к участию в конкурсе не предусмотрены правил назначения и проведения аттестации руководителя государственного предприятия, а также согласования его кандидатуры, утвержденных приказом министра национальной экономики Республики Казахстан", - сообщили в суде.

Отмечается, что истец с 2007 по 2019 год уже работал в должности генерального директора центра, что подтверждает соответствие его образования требованиям к уровню и профилю образования для данной должности.

Апелляционная инстанция согласилась с выводами суда первой инстанции.

Судебные акты не вступили в законную силу.

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