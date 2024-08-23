Желание стать руководителем городской больницы привело казахстанца в суд

Казахстанцу, желающему занять пост руководителя Костанайской городской больницы, отказали в иске о понуждении к заключению с ним трудового договора, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, мужчина обратился в Костанайский городской суд с иском к ГУ "Управление здравоохранения акимата Костанайской области" о понуждении заключить с ним трудовой договор и издать приказ о назначении его на должность первого руководителя Костанайской городской больницы.

Истец объяснил свои требования тем, что в декабре 2023 года он получил положительное решение Наблюдательного совета КГП "Костанайская городская больница" к занятию вакантной должности руководителя предприятия.

Однако суд установил, что на момент проведения конкурса мужчина не соответствовал квалификационным требованиям, поскольку у него отсутствовал сертификат менеджера в области здравоохранения.

"Наличие требований у лица, претендующего на занятие должности руководителя городской больницы, регламентировано приказом министра здравоохранения. Положения приказа в части требований к квалификации на указанную должность являются императивными. Иных альтернатив, иначе как наличие сертификата, приказом не регламентировано", - объяснили в суде.

В связи с этим суд решил, что доводы казахстанца о понуждении уполномоченного органа к заключению с ним трудового договора и издании приказа о назначении его на должность руководителя Костанайской городской больницы при наличии решения Наблюдательного совета являются необоснованными, поскольку он не мог занимать указанную должность из-за несоответствия обязательным квалификационным требованиям.

При таких обстоятельствах мужчине отказали в удовлетворении иска. Решение пока не вступило в законную силу.

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