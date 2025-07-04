Актюбинцы заплатили 2 млн тенге в надежде получить водительские права

В Актобе мужчину подозревают в обмане 6 человек при обещании помощи в получении водительских прав. Люди потеряли около 2 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в полицию обратились граждане с заявлениями по факту мошенничества. По словам потерпевших, малознакомый мужчина под предлогом содействия в получении водительских удостоверений завладел их денежными средствами.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками был установлен и доставлен в отдел 28-летний житель.

"С начала года, не имея реальной возможности оформить водительские удостоверения, он обманным путем получил деньги от шести человек. Общий ущерб составил около 2 миллионов тенге", - рассказали в ДП Актюбинской области.

По факту мошенничества начато досудебное расследование.

"Нельзя доверять сомнительным посредникам и лицам, обещающим незаконное получение официальных документов. Все государственные услуги оказываются в установленном порядке через компетентные органы", - напомнили в ведомстве.

Ранее в Восточном Казахстане вынесли приговор полицейскому, который потребовал взятку в 40 тыс. тенге под угрозой лишения водительских прав. Между тем суд установил, что водитель даже не нарушил ПДД.

А в Акмолинской области местного жителя лишили права управлять транспортными средствами в целях безопасности для общества, так как он стоит на учете у нарколога.

В Астане обещание "помочь с получением госгранта" обернулось уголовным делом для горожанки. Ее задержали по подозрению в мошенничестве.