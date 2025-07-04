Житель ВКО помог приятелю "разрулить" с патрульными и оказался на скамье подсудимых

В ВКО вынесли приговор полицейскому, который потребовал 40 тыс. тенге под угрозой лишения водительских прав, а также давшему взятку автомобилисту и его знакомому, передает Noks.kz.

Приговор в отношении трех человек вынес Глубоковский районный суд. По данным суда, два инспектора батальона патрульной полиции на служебном Chevrolet патрулировали трассу Усть-Каменогорск - Шемонаиха. Они заметили, как на участке дороги в районе поворота в поселок Глубокое кроссовер обогнал "ГАЗель", для совершения маневра выехав на "встречку".

Один из полицейских, как сообщили в суде, решил это использовать в своих целях. Кроссовер остановили, а водителя пригласили пройти в служебный автомобиль.

Водителю заявили, что он будет привлечен к ответственности по части 3 статьи 596 КоАП (за выезд на сторону проезжей части дороги, предназначенную для встречного движения, в случаях, если это запрещено ПДД).

Водитель, не желавший расставаться с правами, попросил не составлять в отношении него протокол. За это, по материалам суда, полицейский потребовал 40 тысяч тенге.

Поскольку автомобилист не мог перевести патрульному требуемую сумму в отсутствие нужного банковского приложения, он позвонил своему знакомому, объяснил ситуацию и попросил перевести полицейскому 40 тысяч тенге.

В итоге под суд угодили все трое. Полицейский - за получение взятки, водитель кроссовера - за дачу взятки, его знакомый - за пособничество в даче взятки.

Уже бывшего сотрудника полиции осудили к году лишения свободы. Два других фигуранта получили по 7 месяцев лишения свободы.

Между тем суд установил: водитель кроссовера не нарушал ПДД, он совершил обгон на спуске, а именно на участке дороги с неограниченной видимостью.

Осужденные подали апелляцию. В итоге суд второй инстанции заменил автомобилисту и его товарищу лишение свободы на ограничение свободы.

Отметим, что по ч.3 ст.596 КоАП РК выезд на сторону проезжей части дороги, предназначенную для встречного движения, в случаях, если это запрещено правилами дорожного движения, в том числе сопряженный с разворотом или поворотом, влечет лишение права на управление транспортными средствами на срок 6 месяцев.

Ранее в Туркестанской области на скамье подсудимых оказался гражданин Молдовы, который пытался подкупить полицейских взяткой в виде 10 тыс. тенге и блендера. Иностранец ехал за рулем грузового автомобиля с армянскими номерами, за которым имелся неоплаченный штраф в размере 583 тыс. тенге.