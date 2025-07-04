Житель ВКО помог приятелю "разрулить" с патрульными и оказался на скамье подсудимых

jitsu gif branding logo appbranding logo app
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Здоровое питание
  • Полезные советы
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • [email protected]
    •
    Главный офис
  • [email protected]
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Происшествия

      Житель ВКО помог приятелю "разрулить" с патрульными и оказался на скамье подсудимых

      Опубликовано:

      Полицейский возле служебного авто
      Полицейский. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

      В ВКО вынесли приговор полицейскому, который потребовал 40 тыс. тенге под угрозой лишения водительских прав, а также давшему взятку автомобилисту и его знакомому, передает Noks.kz.

      Приговор в отношении трех человек вынес Глубоковский районный суд. По данным суда, два инспектора батальона патрульной полиции на служебном Chevrolet патрулировали трассу Усть-Каменогорск - Шемонаиха. Они заметили, как на участке дороги в районе поворота в поселок Глубокое кроссовер обогнал "ГАЗель", для совершения маневра выехав на "встречку".

      Один из полицейских, как сообщили в суде, решил это использовать в своих целях. Кроссовер остановили, а водителя пригласили пройти в служебный автомобиль.

      Водителю заявили, что он будет привлечен к ответственности по части 3 статьи 596 КоАП (за выезд на сторону проезжей части дороги, предназначенную для встречного движения, в случаях, если это запрещено ПДД).

      Водитель, не желавший расставаться с правами, попросил не составлять в отношении него протокол. За это, по материалам суда, полицейский потребовал 40 тысяч тенге.

      Поскольку автомобилист не мог перевести патрульному требуемую сумму в отсутствие нужного банковского приложения, он позвонил своему знакомому, объяснил ситуацию и попросил перевести полицейскому 40 тысяч тенге.

      В итоге под суд угодили все трое. Полицейский - за получение взятки, водитель кроссовера - за дачу взятки, его знакомый - за пособничество в даче взятки.

      Уже бывшего сотрудника полиции осудили к году лишения свободы. Два других фигуранта получили по 7 месяцев лишения свободы.

      Между тем суд установил: водитель кроссовера не нарушал ПДД, он совершил обгон на спуске, а именно на участке дороги с неограниченной видимостью.

      Осужденные подали апелляцию. В итоге суд второй инстанции заменил автомобилисту и его товарищу лишение свободы на ограничение свободы.

      Отметим, что по ч.3 ст.596 КоАП РК выезд на сторону проезжей части дороги, предназначенную для встречного движения, в случаях, если это запрещено правилами дорожного движения, в том числе сопряженный с разворотом или поворотом, влечет лишение права на управление транспортными средствами на срок 6 месяцев.

      Ранее в Туркестанской области на скамье подсудимых оказался гражданин Молдовы, который пытался подкупить полицейских взяткой в виде 10 тыс. тенге и блендера. Иностранец ехал за рулем грузового автомобиля с армянскими номерами, за которым имелся неоплаченный штраф в размере 583 тыс. тенге.

      Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

      Подписаться

      Узнавайте обо всем первыми

      Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

      Instagram
      Закладки
      Пока здесь пусто
      Используйте кнопку «
      » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.