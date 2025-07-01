Обещание "помочь с получением госгранта" обернулось для астанчанки уголовным делом
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В Астане полицейские раскрыли преступную схему с государственными грантами. Подозреваемая обещала помощь с их получением и обманывала, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.
По информации МВД, сотрудники криминальной полиции района Сарыарка задержали 36-летнюю женщину по подозрению в мошенничестве. Со слов потерпевшей, женщина заверила, что поможет получить государственный грант и якобы присвоила себе 630 тыс. тенге.
"По данному факту возбуждено уголовное дело. Уже выявлено 22 случая ее противоправной деятельности, общий ущерб превысил 10 млн тенге.
Злоумышленница знакомилась с жертвами через общих знакомых и, пользуясь их доверием, обманывала десятки людей, обещая помощь в получении грантовой поддержки", - сообщили в ведомстве.
Полиция напоминает, что нужно быть бдительными и не доверять мошенникам. Если что-то кажется странным - делиться подозрениями с близкими и обращаться в полицию.
Напомним, ранее в Астане задержали женщину, подозреваемую в крупном мошенничестве "с оформлением виз" - расследуется 100 уголовных дел с общей суммой ущерба в 300 млн тенге.
Также в Актобе задержали 18-летнюю девушку, подозреваемую в публикации объявлений о сдаче несуществующей квартиры через Telegram.
А в столице полицейские задержали мужчину, подозреваемого в получении полумиллиона тенге якобы за помощь в оформлении водительских прав.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2261181-obeshchanie-pomoch-s-polucheniem-gosgranta-obernulos-dlya-astanchanki-ugolovnym-delom/
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