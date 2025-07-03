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      Казахстанцы провалили "задание" от куратора и лишились свободы за полгода до защиты диплома

      Опубликовано:

      Руки в наручниках
      Наручники. Иллюстративное фото: pexels.com

      В Кокшетау вынесли приговор двум студентам колледжа, которых обвиняли в распространении синтетических наркотиков, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

      По данным медапортала МВД Polisia.kz, в Кокшетау вынесли приговор двум 20-летним студентам, обвиняемых в распространении синтетических наркотиков посредством "закладок".

      "Молодые люди приехали в Кокшетау из Атбасара и начали заниматься преступной деятельностью в декабре 2024 года. По их словам, они хотели подзаработать и не задумывались о последствиях.

      Через рекламу в интернете они вышли на куратора, прошли краткий инструктаж и приступили к "работе". Однако на втором "задании" оба были задержаны оперативниками. При них обнаружили свертки с синтетическим наркотиком в особо крупном размере", - рассказали в МВД.

      Оба обвиняемых были студентами 4 курса колледжей, до окончания учебы и получения диплома им оставалось всего полгода.

      Суд признал молодых людей виновными. Каждому назначено наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы. Также им предстоит пройти курс принудительного лечения от наркозависимости.

      Сегодня мы писали, что в Алматы задержали подозреваемого в хранении и распространении наркотиков. Запрещенные вещества в ходе обыска обнаружили у него дома.

      Ранее сообщалось, что в Туркестанской области полицейские изъяли крупную партию синтетических наркотиков в ходе оперативно-розыскных мероприятий в рамках ОПМ "Қарасора-2025".

      До этого стало известно, что троих казахстанцев задержали при изготовлении наркотиков в Алматы. КНБ вместе с органами прокуратуры ликвидировали в городе сразу две нарколаборатории и склад с прекурсорами.

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