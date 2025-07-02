Мужчина получил 12 млн тенге в подарочной коробке возле магазина в Кокшетау

12 млн тенге сложила в коробку и отдала неизвестному жительница Кокшетау, которая думала, что таким образом обезопасит свои деньги, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Акмолинской области.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в управление полиции Кокшетау обратилась жительница областного центра, ставшая жертвой сложной схемы мошенничества.

По показаниям потерпевшей, 25 июня на ее телефон позвонил неизвестный. Он представился сотрудником финансовой организации и сообщил, что на имя женщины открыт подозрительный счет, с которого якобы переведены 1,5 млн тенге на финансирование террористических организаций.

"Чтобы "обезопасить" ее средства, мошенники предложили женщине "задекларировать финансы", а для этого убедили ее завернуть имеющиеся наличные деньги в коробку в виде подарка и передать им через курьера", - рассказали в ДП Акмолинской области.

Поверив мошенникам, горожанка передала коробку с принадлежащими ей 12 миллионами тенге в районе одного из супермаркетов Кокшетау. По данному факту начато досудебное расследование.

"Если вам звонят неизвестные и говорят, что ваши деньги в опасности, а также просят их перевести, передать или "задекларировать" - это мошенничество. Помните: чем сложнее и официальнее выглядит "легенда", тем больше вероятность, что это мошенничество", - предупредили в ведомстве.

Ранее стало известно, что жительница Караганды передала свои накопления под предлогом защиты сбережений. Эти деньги - 22 млн тенге - изъяли у иностранных граждан в Алматы. Потерпевшая сперва не верила, что стала жертвой мошенников.

В Актобе мошенники обманули двух пожилых женщин, выдавая себя за сотрудников полиции. Каждая потерпевшая лишилась около 2 млн тенге. Задержан молодой человек, подозреваемый в том, что он забирал деньги.

А жительница Кокшетау отдала мошенникам более 23 миллионов тенге, думая, что оказывает содействие правоохранительным органам. С потерпевшей связались лжесотрудники ДЭР и напугали ее тем, что она якобы переводит деньги для поддержки незаконных организаций.