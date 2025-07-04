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      Уехавшую в Камбоджу казахстанку пришлось спасать Интерполу (видео)

      Опубликовано:

      Девушка в отчаянии
      Девочка плачет. Иллюстративное фото: spukkato / Getty Images

      Интерпол вернул в Казахстан гражданку страны, которая ранее уехала в Камбоджу для работы качестве администратора гостиницы, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

      По данным медиапортала МВД Polisia.kz, интерпол МВД Казахстана предотвратил попытку трудового рабства в отношении гражданки нашей страны.

      "Казахстанка вылетела в королевство Камбоджа с целью трудоустройства на должность администратора гостиницы. Однако по прибытии стало ясно - за предложением скрывались иные намерения. Девушка оказалась под угрозой вовлечения в трудовое рабство",- рассказали в полиции.

      По данным МВД, Интерпол нашей страны направил запросы коллегам в Камбодже, а также в группу по борьбе с торговлей людьми генерального секретариата Интерпола. Казахстанка была освобождена и возвращена на родину.

      "В настоящее время продолжается работа по установлению лиц, причастных к вербовке, перевозке и попытке трудового вовлечения казахстанки за рубежом. Все они будут привлечены к ответственности в установленном порядке",- пообещали в полиции.

      В апреле этого года граждане трех стран оказались в трудовом рабстве в так называемом "золотом треугольнике" в Мьянме. Среди них и казахстанцы.

      До этого казахстанском МИДе сообщали, что за последние годы участились случаи нахождения казахстанцев в трудовом рабстве на территории Юго-Восточной Азии.

      Также официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров рассказывал, как двое казахстанцев спаслись из трудового рабства. Для их освобождения была проведена целая операция.

      Кроме того, при содействии посольства из трудового рабства на территории Мьянмы и Лаоса были освобождены 28 казахстанцев.

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