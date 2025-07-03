Экибастузец заявил, что спал во время убийства, в котором его обвиняют

От удара ножом скончалась жительница Экибастуза в декабре 2024 года. В преступлении обвинили ее сожителя. Дочь подсудимого уверяет, что доказательств у прокуроров фактически нет, передает "Ирбис TV".

Уголовное дело в суде рассматривают по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека".

По материалам дела, в день независимости за столом в квартире по улице Ауэзова в Экибастузе оказались подсудимый, его сожительница и ее сестра. Учитывая проблемы с давлением, немного погодя мужчина ушел спать, а разбудили его полицейские. Оказалось, что возлюбленная мертва, а главным свидетелем стала ее родственница. Она в своих показаниях отметила, что именно подсудимый напал с ножом.

"Незамедлительно побежала в зал, где увидела подсудимого, у которого в обеих руках были ножи, и сестру, которая держала одной рукой подсудимого, а другой - его руку с ножом и пыталась остановить его. Она же подошла и схватилась за лезвие ножа, который был в левой руке", - огласила показания свидетеля прокурор в ходе прений.

Прокурор сегодня в прениях запросил для обвиняемого 8 лет лишения свободы, указывая, что вина доказана.

Адвокаты мужчины растаивают, что много чего не учли. Не дали возможности провести дополнительную экспертизу, допросить дочь сестры погибшей, которая, мол, также была в тот вечер в квартире.

"Считаю, что стороной обвинения не представлены прямые доказательства, подтверждающие виновность моего подзащитного. Конкретно не установлено орудие совершения уголовного правонарушения, не ясен мотив совершения уголовного правонарушения моим подзащитным. Отсутствуют отпечатки пальцев подсудимого на представленных в качестве орудия преступления ножах", - высказался на прениях адвокат мужчины.

Защитники уверены, что обвинения построены лишь на показаниях сестры погибшей. Они не исключают, что в тот вечер в квартире мог оказаться еще кто-то.

Однако эти доводы в ходе следствия проверять якобы не стали. Сам же подсудимый свою вину полностью не признал. По его заявлению, для него это так и осталось смертью, о которой он узнал, когда проснулся.

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