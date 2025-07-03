Экибастузец заявил, что спал во время убийства, в котором его обвиняют

jitsu gif branding logo appbranding logo app
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Здоровое питание
  • Полезные советы
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • [email protected]
    •
    Главный офис
  • [email protected]
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Происшествия

      Экибастузец заявил, что спал во время убийства, в котором его обвиняют

      Опубликовано:

      Мужчина с ножом в руке
      Нападение с ножом. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

      От удара ножом скончалась жительница Экибастуза в декабре 2024 года. В преступлении обвинили ее сожителя. Дочь подсудимого уверяет, что доказательств у прокуроров фактически нет, передает "Ирбис TV".

      Уголовное дело в суде рассматривают по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека".

      По материалам дела, в день независимости за столом в квартире по улице Ауэзова в Экибастузе оказались подсудимый, его сожительница и ее сестра. Учитывая проблемы с давлением, немного погодя мужчина ушел спать, а разбудили его полицейские. Оказалось, что возлюбленная мертва, а главным свидетелем стала ее родственница. Она в своих показаниях отметила, что именно подсудимый напал с ножом.

      "Незамедлительно побежала в зал, где увидела подсудимого, у которого в обеих руках были ножи, и сестру, которая держала одной рукой подсудимого, а другой - его руку с ножом и пыталась остановить его. Она же подошла и схватилась за лезвие ножа, который был в левой руке", - огласила показания свидетеля прокурор в ходе прений.

      Прокурор сегодня в прениях запросил для обвиняемого 8 лет лишения свободы, указывая, что вина доказана.

      Адвокаты мужчины растаивают, что много чего не учли. Не дали возможности провести дополнительную экспертизу, допросить дочь сестры погибшей, которая, мол, также была в тот вечер в квартире.

      "Считаю, что стороной обвинения не представлены прямые доказательства, подтверждающие виновность моего подзащитного. Конкретно не установлено орудие совершения уголовного правонарушения, не ясен мотив совершения уголовного правонарушения моим подзащитным. Отсутствуют отпечатки пальцев подсудимого на представленных в качестве орудия преступления ножах", - высказался на прениях адвокат мужчины.

      Защитники уверены, что обвинения построены лишь на показаниях сестры погибшей. Они не исключают, что в тот вечер в квартире мог оказаться еще кто-то.

      Однако эти доводы в ходе следствия проверять якобы не стали. Сам же подсудимый свою вину полностью не признал. По его заявлению, для него это так и осталось смертью, о которой он узнал, когда проснулся.

      Ранее стало известно, что в Павлодаре мужчина из-за ревности и имущественных споров заказал убийство своей бывшей жены и заплатил за это 3 млн тенге. Женщина чудом избежала смерти - ее спасла случайная машина.

      В Атырауской области суд приговорил к 15 годам лишения свободы мужчину за хладнокровное убийство бывшей жены прямо на ее рабочем месте - в поликлинике города Кульсары. Родственники погибшей настаивали на пожизненном заключении.

      А в Костанае 22 года назад убили женщину, которая отказалась вступать в половой контакт со знакомым мужчиной. Мужчину, страдающего психическим расстройством, осудили по этому делу только в июне 2025 года.

      Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

      Подписаться

      Узнавайте обо всем первыми

      Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

      Instagram
      Закладки
      Пока здесь пусто
      Используйте кнопку «
      » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.