Управляющая выплатит миллион тенге после массового отравления детей в Жамбылской области

Управляющую центром образования оштрафовали за несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований, что привело к массовому отравлению, передает NUR.KZ со ссылкой на Жамбылский областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, дело по ч.2 ст.425 КоАП (Нарушение требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов) в отношении ТОО "Образовательный центр" рассмотрели в Меркенском районном суде.

Из обстоятельств дела следует, что в марте 2025 года 10 воспитанников образовательного центра госпитализировали в Меркенскую районную многопрофильную центральную больницу с диагнозом "кишечная инфекция".

"По результатам проведения проверки со стороны уполномоченного органа выявлены действия ТОО, повлекшие причинение вреда здоровью человека путем нарушения законодательства страны в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов", - отметили в суде.

На судебном заседании управляющая ТОО полностью признала указанные в протоколе основания и отметила, что все недостатки устранены, образовательный центр продолжает работать с соблюдением установленных требований.

Вина подтверждалась протоколом об административном правонарушении и исследованными в суде материалами дела.

Постановлением суда управляющую признали виновной. На нее наложен штраф в размере 1 млн тенге. Постановление уже вступило в законную силу.

Напомним, 17 марта этого года в инфекционное отделение Меркенской районной больницы поступили 10 воспитанников учебного центра дошкольного образования, который расположен в селе Мерке. Одного ребенка поместили в реанимационное отделение. Позже число пострадавших детей выросло до 14.

Также сообщалось, что аким Жамбылской области Ербол Карашукеев приехал в Меркенский район, где в больнице навестил воспитанников ясли-сада и других пострадавших.

Министр здравоохранения Акмарал Альназарова прокомментировала случай отравления детей в Жамбылской области. По ее словам, произошло нарушение в технологии приготовления и хранения пищи, которое привело к групповому отравлению.