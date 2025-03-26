Из-за чего произошло массовое отравление детей в Жамбылской области, ответила глава Минздрава
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В кулуарах мажилиса глава Минздрава прокомментировала случай отравления детей в Жамбылской области - в еде нашли стафилококк, передает корреспондент NUR.KZ.
"Да, там групповое отравление в организованном коллективе - отравление связано с приемом пищи, соответствующие смывы были взяты. Высеяли стафилококк, что говорит о нарушении в технологии приготовления и хранения пищи, которое привело к групповому отравлению этих детей.
Сегодня мы вносим соответствующие изменения в законы в части усиления и изменения механизмов контроля со стороны санэпидслужб и организаций, где находятся дети, и которые финансируются из бюджета", - сообщила министр здравоохранения Акмарал Альназарова.
Напомним, 17 марта в инфекционное отделение Меркенской районной больницы поступили 10 воспитанников учебного центра дошкольного образования, который расположен в селе Мерке. Одного ребенка поместили в реанимационное отделение.
Позже число пострадавших детей выросло до 14.
Также сообщалось, что аким Жамбылской области Ербол Карашукеев приехал в Меркенский район, где в больнице навестил воспитанников ясли-сада и других пострадавших.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/medical-conditions/2230757-iz-za-chego-proizoshlo-massovoe-otravlenie-detey-v-zhambylskoy-oblasti-otvetila-glava-minzdrava/