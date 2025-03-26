Из-за чего произошло массовое отравление детей в Жамбылской области, ответила глава Минздрава

В кулуарах мажилиса глава Минздрава прокомментировала случай отравления детей в Жамбылской области - в еде нашли стафилококк, передает корреспондент NUR.KZ.

"Да, там групповое отравление в организованном коллективе - отравление связано с приемом пищи, соответствующие смывы были взяты. Высеяли стафилококк, что говорит о нарушении в технологии приготовления и хранения пищи, которое привело к групповому отравлению этих детей.

Сегодня мы вносим соответствующие изменения в законы в части усиления и изменения механизмов контроля со стороны санэпидслужб и организаций, где находятся дети, и которые финансируются из бюджета", - сообщила министр здравоохранения Акмарал Альназарова.

Напомним, 17 марта в инфекционное отделение Меркенской районной больницы поступили 10 воспитанников учебного центра дошкольного образования, который расположен в селе Мерке. Одного ребенка поместили в реанимационное отделение.

Позже число пострадавших детей выросло до 14.

Также сообщалось, что аким Жамбылской области Ербол Карашукеев приехал в Меркенский район, где в больнице навестил воспитанников ясли-сада и других пострадавших.