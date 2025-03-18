Массовое отравление в Жамбылской области: 10 детей попали в больницу, один - в реанимации

В Меркенском районе Жамбылской области 10 воспитанников одного детсада оказались в больнице. Один малыш попал в реанимацию, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акима Жамбылской области.

Как сообщает пресс-служба ведомства, 17 марта в инфекционное отделение Меркенской районной больницы поступили 10 воспитанников учебного центра дошкольного образования, который расположен в селе Мерке (участок Ойтал).

Из них 9 случаев зарегистрированы с диагнозом "острая кишечная инфекция", 1 случай - "энтеровирусная инфекция".

"Один воспитанник находится в реанимационном отделении, состояние стабильное (наблюдается положительная динамика)", - отметили в акимате Жамбылской области.

По поручению главы региона Ербола Карашукеева создана рабочая группа, которая детально изучает каждый случай. В настоящее время выясняются причины произошедшего.

В случае необходимости в больнице готовы развернуть дополнительные койки для госпитализации.

Управление санитарно-эпидемиологического контроля Меркенского района проводит проверку, взяты все пробы, специалисты ждут заключение экспертизы.

Работа центра приостановлена на двое суток, проводится дезинфекционная обработка. Родителей оповестили о данных мероприятиях.

По итогам проверки компетентным органом будет принято соответствующее решение.

"На сегодняшний день обстановка стабильная, ситуация находится на контроле", - уточнили в пресс-службе акима Жамбылской области.

Ранее медики рассказали о массовом отравлении в Туркестане - пострадавшие ели суши. 22 человека попали в инфекционное отделение больницы. Состояние пациентов, проходящих лечение, стабильное.

Позже стало известно, что полиция возбудила уголовное дело по статье "Нарушение санитарных правил или гигиенических нормативов".

Как выяснили стражи порядка, все пострадавшие заказали еду навынос в одном и том же месте - точка работает только на доставку и является популярной среди горожан.