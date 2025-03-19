Массовое отравление в Жамбылской области: число пострадавших детей выросло

Аким Жамбылской области Ербол Карашукеев приехал в Меркенский район, где в больнице навестил воспитанников ясли-сада и других пострадавших, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу главы региона.

Как сообщает пресс-служба акима Жамбылской области, Ербол Карашукеев проверил состояние здоровья детей, поступивших в районную больницу. Он встретился с их родителями и пожелал малышам скорейшего выздоровления.

"В настоящее время 14 детей и 1 взрослый находятся в больнице, 9 детей получают лечение на дому. Среди госпитализированных 10 воспитанников ясли-сада, трехмесячный ребенок, 3 ученика школ.

Одного ребенка доставили в областной центр для всестороннего обследования и дальнейшего лечения", - отметили в пресс-службе главы региона.

Далее аким провел экстренное совещание. По его итогам глава Меркенского района Ербол Жиенкулов должен оказывать всестороннюю поддержку детям и их родителям.

Руководителю департамента санитарно-эпидемиологического контроля Байдильде Шыналиеву и исполняющему обязанности руководителя управления здравоохранения Ерику Мусабаеву поручили строго следить за состоянием пациентов и не допустить прогрессирования заболевания.

Перед управлениям образования в лице исполняющей обязанности руководителя ведомства Ляззат Кызылкуловой поставлена задача по проведению разъяснительной работы среди родителей.

Аким Жамбылской области подчеркнул, что ситуация будет на его личном личном контроле и предупредил о привлечении к ответственности виновных лиц.

Служба санитарно-эпидемиологического контроля приняла постановление о временном прекращении работы ясли-сада.

Напомним, 17 марта в инфекционное отделение Меркенской районной больницы поступили 10 воспитанников учебного центра дошкольного образования, который расположен в селе Мерке. Одного ребенка поместили в реанимационное отделение.

По поручению главы региона Ербола Карашукеева была создана рабочая группа, которая детально изучает каждый случай. В настоящее время выясняются причины произошедшего.

Управление санитарно-эпидемиологического контроля Меркенского района проводит проверку.