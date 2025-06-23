Размахивали флагами Казахстана и США: лихачей наказали в Актау (видео)

Пассажиры нескольких легковых автомобилей высовывались из люков на крыше на полном ходу в Актау - нарушителей наказали, передает NUR.KZ со ссылкой на УП города.

На опубликованных кадрах видно, как молодые люди высунулись из окон нескольких авто и стали размахивать флагами Казахстана и США.

Как сообщили в полиции в ходе мониторинга социальных сетей были выявлены водители и пассажиры автомобилей трех Toyota Camry, которые грубо нарушили правила дорожного движения.

Все они привлечены к ответственности. Инспекторы управления полиции города Актау составили административный протокол по статье 593 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях.

Напомним, недавно в полиции области Абай опубликовали кадры погони за парой, которая сначала пыталась скрыться на машине, а затем хотели убежать.

Также недавно молодой лихач попытался скрыться от полиции в области Абай - как оказалось, у водителя не было прав

В апреле текущего года в Алматы прохожие сняли на видео погоню полицейских за мопедистом. Кадры прокомментировали в департаменте полиции.