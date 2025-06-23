Размахивали флагами Казахстана и США: лихачей наказали в Актау (видео)
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Пассажиры нескольких легковых автомобилей высовывались из люков на крыше на полном ходу в Актау - нарушителей наказали, передает NUR.KZ со ссылкой на УП города.
На опубликованных кадрах видно, как молодые люди высунулись из окон нескольких авто и стали размахивать флагами Казахстана и США.
Как сообщили в полиции в ходе мониторинга социальных сетей были выявлены водители и пассажиры автомобилей трех Toyota Camry, которые грубо нарушили правила дорожного движения.
Все они привлечены к ответственности. Инспекторы управления полиции города Актау составили административный протокол по статье 593 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях.
Напомним, недавно в полиции области Абай опубликовали кадры погони за парой, которая сначала пыталась скрыться на машине, а затем хотели убежать.
Также недавно молодой лихач попытался скрыться от полиции в области Абай - как оказалось, у водителя не было прав
В апреле текущего года в Алматы прохожие сняли на видео погоню полицейских за мопедистом. Кадры прокомментировали в департаменте полиции.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2258676-razmahivali-flagami-kazahstana-i-ssha-lihachey-nakazali-v-aktau-video/
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