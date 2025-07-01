"Горло перегрызу": ребенка избили на детской площадке в Экибастузе

В Сети распространили несколько видео из Экибастуза с избиением ребенка и угрозами ему на детской площадке. Ситуацию прокомментировали в ДП Павлодарской области, передает NUR.KZ.

Видео из Экибастуза опубликовал Telegram-канала Halyqstan.

На видео женщина кричит, используя нецензурную лексику, угрожает ребенку и наносит ему удары на одной из детских площадок. На кадрах слышно, как испуганный ребенок плачет.

"Ты чего сделал? Шуруй отсюда. Горло перегрызу", - выкрикнула угрозу женщина на одном из видео.

"Я сейчас задушу", - угрожает она на другом видео, снятом в том же месте.

Как сообщили пресс-служба ДП Павлодарской области, начата проверка по факту нанесения телесных повреждений женщиной несовершеннолетнему мальчику.

"Назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будет принято процессуальное решение", - уточнили в ведомстве.

Ранее в Алматы мужчину обвинили в избиении ребенка в игровой комнате в одном из ресторанов города. На видео мужчина несколько раз ударил ребенка в область ягодиц. Мать малыша вызвала полицию, однако обидчик ушел.

В Астане семилетний ребенок получил травмы после драки с десятилетним мальчиком. В полиции не смогли возбудить уголовное дело в связи с недостижением возраста уголовной ответственности.

А в Шымкенте арестовали воспитательницу частного детского сада, которую подозревают в избиении малышей. Женщину поместили в СИЗО.