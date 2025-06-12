Воспитательницу детского сада арестовали в Шымкенте

В Шымкенте арестовали воспитательницу частного детского сада, которую подозревают в избиении малышей. Она помещена в СИЗО, передает "Седьмой канал".

Как сообщает телеканал, одном из частных детских садов женщина поднимала руку на детей — била их линейкой, тетрадью и даже пинала.

Родители одного из воспитанников детсада стали замечать синяки на теле ребенка, а после потребовали проверить записи с камер видеонаблюдения. На видео видно, как в течение двух часов воспитатель поочередно бьет детей, таскает их, а затем, будто ничего не случилось, сидит и смотрит в телефон. При этом жестокая сотрудница даже не реагировала на плач малышей.

После того как родители обратились в полицию, возбудили уголовное дело. Подозреваемую поместили в СИЗО.

"Указанная воспитательница уволена приказом руководства детского сада. В настоящее время управление образования направило письма в департамент полиции и департамент по обеспечению качества в сфере образования.

Со стороны полиции ведется расследование. Все обстоятельства происшествия выясняются правоохранительными органами. Департамент по обеспечению качества примет соответствующие меры", - сообщил замакима Шымкента Сарсен Куранбек.