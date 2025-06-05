"Сын был почти без сознания": семилетний мальчик пострадал во время драки с подростком в Астане

В Астане семилетний ребенок получил травмы после драки с десятилетним мальчиком. В полиции не смогли возбудить уголовное дело, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП города.

В Instagram-аккаунте @krispi_astana появилась информация, что в одном из районов Астаны избили семилетнего мальчика. Автор со слов матери пишет, что у ребенка перелом носа и разрыв мягких тканей лица. Женщина также утверждает, что ее сына избил ученик шестого класса.

"Я вернулась домой и застала сына почти без сознания. Он был в шоке, с окровавленным лицом. Мы сразу повезли его в больницу", — цитирует мать автор публикации.

Кроме того, отмечается, что свидетелем произошедшего была мать второго участника драки, однако она не вызвала ни скорую, ни полицию, и, по словам женщины, никакой помощи не оказала.

Корреспондент NUR.KZ обратился за комментарием в Департамент полиции Астаны. Сообщается, что инцидент с участием несовершеннолетнего зарегистрирован в полиции.

"В ходе проверки установлен 10-летний подросток, причастный к инциденту. В связи с недостижением возраста уголовной ответственности, в соответствии с действующим законодательством, не представилось возможным возбудить уголовное дело. Тем не менее, приняты предусмотренные законом меры", - сообщили в полиции.

В ведомстве отметили, что законный представитель несовершеннолетнего привлечен к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию ребенка.

Материалы также направлены в комиссию по защите прав детей для дальнейшего рассмотрения и принятия дополнительных мер.

"Кроме того, подросток поставлен на профилактический учет. Профилактический учет — это усиленный контроль со стороны полиции, регулярные беседы, индивидуальная работа со стороны педагогов, психологов и социальных служб.

При повторных нарушениях применяются более жесткие меры реагирования", - дополнили в департаменте.

Департамент полиции города Астаны напоминает: отсутствие должного контроля за поведением несовершеннолетнего и бездействие со стороны родителей — прямой путь к правонарушениям. За это предусмотрена ответственность.

На медиапортале МВД сообщается, что за совершение правонарушений несовершеннолетними, родители и лица, их заменяющие, автоматически привлекаются по ч. 3 ст. 127 КоАП РК. Санкция предусматривает наказание в виде штрафа в размере 20 МРП (78 тыс. тенге) либо административного ареста на срок до десяти суток.

Внимание! Видео содержит сцены жестокости и насилия и не рекомендуется к просмотру несовершеннолетним, людям с неустойчивой психикой и беременным женщинам

Напомним, недавно в Сети появились кадры избиения ребенка - инцидент произошел почти месяц назад. В игровой комнате в одном из ресторанов города мужчина несколько раз ударил ребенка в область ягодиц.

Ранее в соцсетях также распространялось видео, на котором несколько несовершеннолетних нападают и наносят удары другому мальчику. Видео прислала мама 7-летнего избитого мальчика. По словам женщины, ребенка сначала избили в подъезде, потом вывели на поле, где продолжили действия.

До этого нападение подростков на девочку попало на видео в Алматы. Сообщается, что пострадавшую госпитализировали с переломами ребер, сотрясением мозга и выбитыми брекетами.