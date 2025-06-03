Мужчину обвинили в избиении ребенка в игровой комнате в Алматы (видео)

В Сети появились кадры избиения ребенка - инцидент произошел почти месяц назад. На него отреагировала детский омбудсмен Алматы, передает NUR.KZ.

Информация о произошедшем появилась в Telegram-канале политолога Сырыма Иткулова. Он опубликовал кадры из игровой комнаты. На них видно, как мужчина несколько раз ударяет ребенка в область ягодиц.

Сообщается, что мужчине сделала замечания девочка-подросток, а после мама ребенка, однако, по словам автора, мужчина продолжил вести себя агрессивно.

Также сообщается, что женщина вызвала полицию, однако мужчина ушел.

По словам Иткулова, мужчина на видео является членом общественного совета Алматы.

Автор пишет, что полиция не приезжала на место событий после 7 звонков.

"А теперь внимание: полиция не приехала на вызов, даже после 7 звонков. Мама ребенка сама отвезла сына в больницу и собрала доказательства", - написал Иткулов.

По его словам, у мальчика выявили ушиб грудной клетки.

"А дознаватель просто прикрыл дело - несмотря на видео, свидетелей и медицинские документы", - говорится в публикации.

Уполномоченный по правам ребенка в Алматы Диана Ерлан в своем Instagram отреагировала на данный инцидент.

"По случаю избиения ребенка 6 лет в Алматы. Дело в прокуратуре для правовой оценки. На связи с мамой и адвокатом ребенка. Ранее, сразу после случая, была предложена психологическая поддержка для ребенка", - написала она.

Отметим, в апреле в области Ұлытау воспитателя детсада приговорили к общественным работам. Женщина выплатит компенсацию морального вреда за жестокое обращение с ребенком.

Также в апреле жительнице Щучинска назначили штраф за избиение ребенка, взятого на патронатное воспитание. После удара тяпкой у мальчика остался рубец.

Также мы писали, что в Сети появилось видео, снятое в одной из школ Алматинской области, на кадрах которого видно, как старшеклассник избивает учащихся школы. Полиция возбудила дело.