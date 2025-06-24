18-летнюю девушку задержали в Актобе из-за предложения снять квартиру

В Актобе задержали 18-летнюю девушку, подозреваемую в публикации объявлений о сдаче несуществующей квартиры через Telegram, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в полицию обратились несколько человек, ставших жертвами мошенничества. По словам потерпевших, в Telegram они нашли объявление о сдаче квартиры в аренду на длительный срок.

После перевода предоплаты автор объявления перестала выходить на связь. Осознав, что стали жертвами мошенничества, граждане обратились в полицию.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники установили и доставили в отдел 18-летнюю подозреваемую.

"Установлено, что она обманула как минимум пять человек, сдавая несуществующую квартиру. Полученные денежные средства подозреваемая потратила на личные нужды", - рассказали в ДП Акмолинской области.

По факту мошенничества проводится досудебное расследование.

Департамент полиции напомнил, что нельзя переводить предоплату незнакомым лицам без проверки информации.

"Не соглашайтесь на аренду без личного осмотра жилья и подписания договора и проверяйте личность арендодателя и документы на квартиру. Будьте внимательны при аренде жилья. Мошенники активны, особенно в сезон отпусков и переездов", - призвали в ведомстве.

Ранее в Алматы полицейские задержали девушку, которую подозревают в мошенничестве. По версии полиции, она сдавала в аренду квартиру, которой на деле у нее нет. В полицию поступило около 15 обращений от пострадавших.

В Астане полицейские задержали 29-летнюю женщину, подозреваемую в сдаче в аренду несуществующих домов в городах Астана, Алматы и на базе отдыха "Бурабай".

Также в Алматы раскрыли мошенническую схему со сдачей в аренду несуществующих квартир в элитных ЖК. По подозрению в мошенничестве была задержана жительница Шымкента.