Ущерб более 300 млн тенге: подозреваемую в мошенничестве с "оформлением виз" задержали в Астане
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В Астане задержали женщину, подозреваемую в крупном мошенничестве - расследуется 100 уголовных дел с общей суммой ущерба в 300 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.
Как сообщается на ведомственном сайте МВД РК Polisia.kz, в Астане сотрудники управления криминальной полиции задержали 34-летнюю женщину, подозреваемую в крупном мошенничестве.
По данным следствия, она представилась исполнительным директором юридической компании и пообещала 49-летней горожанке содействие в получении американской и шенгенской виз, получив за свои "услуги" около 49 миллионов тенге.
"Как выяснилось, официального договора стороны не заключали - сделка была оформлена устно. Из-за ареста на счета компании потерпевшая по просьбе подозреваемой перевела деньги на счета третьих лиц. Полученными средствами задержанная распорядилась по собственному усмотрению.
Установлено, что задержанная причастна к десяткам аналогичных эпизодов. Всего в отношении нее зарегистрировано около 100 уголовных дел, общий ущерб превышает 300 миллионов тенге", - сообщили в департаменте полиции города Астаны.
Правоохранители призывают горожан быть бдительными и не доверять подобным "посредникам". В случае подозрительных действий необходимо незамедлительно обращаться в полицию по номеру 102.
Напомним, ранее мы также писали о том, как жительница Астаны лишилась 20 млн тенге, пытаясь переехать в Испанию. В полиции сообщили, что в присвоении средство подозревают горожанку, которая работает исполнительным директором в консалтинговой компании. Компания помогает людям получать визы на короткий и долгий срок, а также виды на жительство в разных странах.
До этого стало известно, что в Астане 33-летнюю жительницу подозревают в мошенничестве. По версии следствия, девушка обещала организовать поездку в хадж, но, взяв деньги, исчезла.
Ранее десятки жителей Астаны хотели получить разрешение на въезд в иностранные государства через одно из столичных агентств, но остались без денег и виз.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2260053-ushcherb-bolee-300-mln-tenge-podozrevaemuyu-v-moshennichestve-s-oformleniem-viz-zaderzhali-v-astane/
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