Полмиллиона тенге заплатил астанчанин за "помощь" в оформлении водительских прав

В столице полицейские задержали мужчину, подозреваемого в получении полумиллиона тенге якобы за помощь в оформлении водительских прав, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

Как сообщается на ведомственном сайте МВД РК Polisia.kz, в столице правоохранители задержали 26-летнего мужчину. По версии следствия, он убедил молодого человека, что может оформить водительские права.

Как отмечается в публикации, задержанный заверил клиента в своей компетентности, и тот перевел ему около полмиллиона тенге.

После получения денег "помощник" исчез. Поняв, что его обманули, потерпевший обратился в полицию.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый признался в преступлении. В ходе следствия выяснилось, что он причастен еще к двум эпизодам.

"Полиция предупреждает жителей и гостей столицы: будьте бдительны и не попадайтесь на уловки мошенников. Если вы стали жертвой преступления, срочно звоните на номер 102", - обращаются к горожанам правоохранители.

Напомним, ранее карагандинец лишился крупной суммы денег, доверившись неизвестному. Подозреваемый обещал помочь в получении водительских прав, но, получив 540 тыс. тенге, скрылся с деньгами.

Другой житель Караганды, которому требовалось восстановить водительские права, откликнулся на объявление в соцсетях и отдал за "услугу" 1,2 млн тенге.

И житель Астаны попался на уловку мошенника и лишился денег - в ходе переговоров "покупатель" предложил помочь переоформить автомобиль за 500 тыс. тенге. В качестве задатка, пострадавший перевел мошеннику 215 тыс. тенге. Однако мужчина не выполнил обещания и вообще перестал выходить на связь.

Добавим, согласно статье 190 УК РК, мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, наказывается штрафом в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.