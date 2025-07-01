"Угрожали ножом": подростка толпой избили в Алматы

В Турксибском районе Алматы подросток подвергся жесткому нападению со стороны группы лиц. По факту избиения парня возбуждено уголовное дело, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Алматы.

В Instagram-аккаунте krisp_almaty опубликовали обращение матери пострадавшего подростка. По ее словам, инцидент произошел 28 июня в промежутке между 15:00 и 16:00 рядом с парком по проспекту Сейфуллина. Мать утверждает, что ее сына "избивали толпой и угрожали ножом".

В публикации также говорится, что сейчас пострадавший находится в больнице с переломом носа и сотрясением мозга. Тем временем семья парня ищет свидетелей происшествия, которые могут помочь следствию.

В Департаменте полиции Алматы корреспонденту NUR.KZ сообщили, по данному факту Управлением полиции Турксибского района возбуждено уголовное дело.

"В настоящее время сотрудниками полиции проводятся оперативные, следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также лиц, причастных к инциденту. Действиям каждого из них будет дана правовая оценка и приняты меры в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан", - заявили в полиции.

Напомним, ранее в Сети появилось видеообращение матери выпускника одной из школ в городе Акколь, которого избили взрослые мужчины. Инцидент прокомментировали в ДП региона.

До этого стало известно, что в Усть-Каменогорске подростки избили 12-летнюю девочку. Ребенок был госпитализирован, у нее сотрясение мозга и различные раны.

Также в Алматинской области на видео попало еще одно избиение, на этот раз в Каскелене группа студенток избила сверстницу. Родителей девочек уже наказали.