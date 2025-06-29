"Жестко избивали до потери сознания": выпускник школы пострадал от рук мужчин в Акмолинской области
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В Сети появилось видеообращение матери выпускника одной из школ в городе Акколь, которого избили взрослые мужчины. Инцидент прокомментировали в ДП региона, передает NUR.KZ.
Видеообращение матери пострадавшего опубликовал Instagram-аккаунт kokshetautoday.
"В тот вечер на моего сына, выпускника 11 класса, напали двое взрослых мужчин - А. (31 год) и В. (23 года). Предположительно, они были в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Один из них, управляя автомобилем, сначала пытался наехать на сына, после чего оба нападавших вышли и начали его жестоко избивать до потери сознания.
Во время избиения рядом оказался сотрудник Аккольского РОВД С., который спросил у нападавших, все ли в порядке. Получив грубый ответ, он уехал, не оказав помощи, несмотря на то, что мой сын был весь в крови. Позже полиция была вызвана по номеру 102", - рассказала о случившемся мать выпускника.
Сообщается, что пострадавшего доставили в больницу со множественными травмами головы и лица.
"Туда же прибыли и нападавшие. Вскоре появились их знакомые, уговаривая меня не писать заявление. Я отказалась. В больнице нападавшие продолжали вести себя агрессивно, оскорбляли сына. Угрожали мне, высказывались нецензурно, пытались запугать", - добавила мать.
Пострадавшая сторона также сообщила, что до настоящего времени нападавшие остаются на свободе.
"Аккольский РОВД не сообщил мне о регистрации дела в ЕРДР, и в личном кабинете на сайте ЕРДР оно не отобразилось. Лишь после обращения в прокуратуру мне сообщили номер. Прошу обратить внимание на данное происшествие. Обращаюсь к МВД, генеральной прокуратуре, акиму Акмолинской области и президенту РК взять дело под контроль", - резюмировала мать выпускника.
В ответ на данное обращение под постом в Instagram комментарий оставил Департамент полиции области Абай, сообщая, что "сразу же все участники конфликта были установлены и допрошены".
"По факту хулиганских действий в отношении жителя города Акколь 2007 года рождения уголовное дело по ст. 293 ч. 2 УК РК (хулиганство) было возбуждено в день обращения. В рамках расследования уголовного дела устанавливаются обстоятельства инцидента. Расследование данного уголовного дела находится на контроле руководства департамента полиции", - пояснили в полиции.
Напомним, недавно стало известно, что в Усть-Каменогорске подростки избили 12-летнюю девочку. Ребенок был госпитализирован, у нее сотрясение мозга и различные раны.
До этого в селе Еркинкала Атырауской области избили двух подростков. Информацию подтвердили в департаменте полиции региона.
Также в Алматинской области на видео попало еще одно избиение, на этот раз в Каскелене группа студенток избила сверстницу. Родителей девочек уже наказали.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2260551-zhestko-izbivali-do-poteri-soznaniya-vypusknik-shkoly-postradal-ot-ruk-muzhchin-v-akmolinskoy-oblasti/
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