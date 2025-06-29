"Жестко избивали до потери сознания": выпускник школы пострадал от рук мужчин в Акмолинской области

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Здоровое питание
  • Полезные советы
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • [email protected]
    •
    Главный офис
  • [email protected]
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Происшествия

      "Жестко избивали до потери сознания": выпускник школы пострадал от рук мужчин в Акмолинской области

      Опубликовано:

      Мужчина показывает кулак
      Кулак. Иллюстративное фото: Andranik Hakobyan / Getty Images

      В Сети появилось видеообращение матери выпускника одной из школ в городе Акколь, которого избили взрослые мужчины. Инцидент прокомментировали в ДП региона, передает NUR.KZ.

      Видеообращение матери пострадавшего опубликовал Instagram-аккаунт kokshetautoday.

      "В тот вечер на моего сына, выпускника 11 класса, напали двое взрослых мужчин - А. (31 год) и В. (23 года). Предположительно, они были в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Один из них, управляя автомобилем, сначала пытался наехать на сына, после чего оба нападавших вышли и начали его жестоко избивать до потери сознания.

      Во время избиения рядом оказался сотрудник Аккольского РОВД С., который спросил у нападавших, все ли в порядке. Получив грубый ответ, он уехал, не оказав помощи, несмотря на то, что мой сын был весь в крови. Позже полиция была вызвана по номеру 102", - рассказала о случившемся мать выпускника.

      Сообщается, что пострадавшего доставили в больницу со множественными травмами головы и лица.

      "Туда же прибыли и нападавшие. Вскоре появились их знакомые, уговаривая меня не писать заявление. Я отказалась. В больнице нападавшие продолжали вести себя агрессивно, оскорбляли сына. Угрожали мне, высказывались нецензурно, пытались запугать", - добавила мать.

      Пострадавшая сторона также сообщила, что до настоящего времени нападавшие остаются на свободе.

      "Аккольский РОВД не сообщил мне о регистрации дела в ЕРДР, и в личном кабинете на сайте ЕРДР оно не отобразилось. Лишь после обращения в прокуратуру мне сообщили номер. Прошу обратить внимание на данное происшествие. Обращаюсь к МВД, генеральной прокуратуре, акиму Акмолинской области и президенту РК взять дело под контроль", - резюмировала мать выпускника.

      В ответ на данное обращение под постом в Instagram комментарий оставил Департамент полиции области Абай, сообщая, что "сразу же все участники конфликта были установлены и допрошены".

      "По факту хулиганских действий в отношении жителя города Акколь 2007 года рождения уголовное дело по ст. 293 ч. 2 УК РК (хулиганство) было возбуждено в день обращения. В рамках расследования уголовного дела устанавливаются обстоятельства инцидента. Расследование данного уголовного дела находится на контроле руководства департамента полиции", - пояснили в полиции.

      Напомним, недавно стало известно, что в Усть-Каменогорске подростки избили 12-летнюю девочку. Ребенок был госпитализирован, у нее сотрясение мозга и различные раны.

      До этого в селе Еркинкала Атырауской области избили двух подростков. Информацию подтвердили в департаменте полиции региона.

      Также в Алматинской области на видео попало еще одно избиение, на этот раз в Каскелене группа студенток избила сверстницу. Родителей девочек уже наказали.

      Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

      Подписаться

      Узнавайте обо всем первыми

      Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

      Instagram
      Закладки
      Пока здесь пусто
      Используйте кнопку «
      » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.