Экс-директора и главбуха школы подозревают в хищении почти 1 млрд тенге в Астане
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В Агентстве по финмониторингу рассказали о расследовании хищения бюджетных средств в одной из школ Астаны, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Столичным департаментом АФМ проводится расследование в отношении должностных лиц КГУ "Международная школа 81 Astana English School" акимата Астаны по факту хищения бюджетных денежных средств.
Совместно с сотрудниками ДНКБ столицы установлено, что бывший директор и главный бухгалтер похитили более 900 млн тенге.
"Часть этой суммы получена наличными от родителей в качестве оплаты за обучение в нулевых классах и посещение летнего лагеря, однако данные средства не поступили на счета учреждения, а были похищены", говорится в сообщении.
Кроме того, в ведомстве сообщили, что около 16 млн тенге переведены на счета "мертвых душ", фактически не работавших в организации.
Среди них - родственники подозреваемых, оформленные фиктивно.
На преступные доходы подозреваемыми приобретены имущество стоимостью 382 млн тенге: коттедж, 2 квартиры в столице и автомобиль.
С санкции суда на указанное имущество наложен арест.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2261124-eks-direktora-i-glavbuha-shkoly-podozrevayut-v-hishchenii-pochti-1-mlrd-tenge-v-astane/
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