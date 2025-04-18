Руководство детсада подозревают в хищении десятков миллионов тенге на юге Казахстана

Факт хищения крупной суммы бюджетных средств выявили в Жамбылской области. Речь идет о сумме в 45,2 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру региона.

Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, прокуратурой Кордайского района выявлен факт хищения бюджетных средств в размере 45,2 млн тенге, предназначенных для подушевого финансирования государственного дошкольного учреждения.

"На протяжении двух лет руководство детского сада незаконно получало бюджетные средства за детей, которые на самом деле не посещали данное учреждение.

11 марта 2025 года факт хищения зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований прокуратуры района по п.2 ч.4 ст.189 УК РК", - рассказали в ведомстве.

Здесь добавили, что расследование поручено Департаменту Агентства по противодействию коррупции Жамбылской области.

Отметим, что согласно п.2 ч.4 ст.189 УК РК присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенные в особо крупном размере, наказываются лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового.