Директора школы обвинили в хищении денег с помощью родственницы в области Жетісу

В области Жетісу огласили приговор директору школы, обвиняемой в присвоении денег с помощью устроенной на работу в учебное заведение родственницы, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, уголовное дело в отношении директора школы по факту присвоения и растраты вверенных средств, будучи лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, с использованием своего служебного положения (п.2 ч.3 ст.189 УК), рассмотрели в согласительном производстве в Сарканском районном суде.

"Будучи директором школы, подсудимая задалась преступным умыслом, направленным на хищение имущества школы", - установил суд.

Для реализации задуманного с 1 марта 2024 года она своим приказом назначила родственницу на должность библиотекаря и менеджера КГУ.

"Ежемесячно с марта по июнь женщина перечисляла заработную плату менеджера в размере 40 тыс. тенге на банковский счет снохи. Полученные денежные средства подсудимая использовала по своему усмотрению", - пояснили в суде.

Государству был причинен материальный ущерба на сумму 190 тыс. тенге. В ходе рассмотрения дела между прокурором района и подсудимой с согласия представителя потерпевшего было заключено процессуальное соглашение в форме сделки о признании вины.

Подсудимая, защитник и представитель потерпевшего согласились с предложенным прокурором видом и размером наказания подсудимой в виде штрафа в 10-кратном размере от похищенного имущества в сумме 1,9 млн тенге с назначением дополнительного наказания.

Суд, принимая во внимание предложение прокурора, учитывая личность подсудимой, возмещение причиненного ущерба, мнение представителя потерпевшего о мере наказания, признал директора школы виновной и назначил ей наказание в виде штрафа в размере 1,9 млн тенге с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.

Приговор суда пока не вступил в законную силу.

Отметим, что по п.2 ч.3 ст.189 УК РК присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенные лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом, либо лицом, занимающим ответственную государственную должность, если они сопряжены с использованием им своего служебного положения, наказываются штрафом от 10-кратного до 20-кратного размера похищенного имущества либо лишением свободы на срок от двух до семи лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.