"Вполне реально": действительно ли двум казахстанцам грозит смертная казнь в Индонезии, ответили в МИД

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Здоровое питание
  • Полезные советы
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • [email protected]
    •
    Главный офис
  • [email protected]
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Происшествия

      "Вполне реально": действительно ли двум казахстанцам грозит смертная казнь в Индонезии, ответили в МИД

      Опубликовано:

      Стена с колючей проволокой
      Тюрьма. Иллюстративное фото: kolderal/Getty Images

      Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров на брифинге рассказал о казахстанцах, которым грозит смертная казнь в Индонезии, передает NUR.KZ.

      Айбек Смадияров сообщил, что ведется следствие.

      "Их еще не приговорили. Идет следствие. Впереди еще суд. Мы об этом еще знали весной. Сейчас мы ведем работу, чтобы найти хороших адвокатов и поддерживать связь с родными", - добавил он.

      По его словам, вопросы экстрадиции возможны только после приговора суда, но и там есть ряд условий.

      "Вы в прошлый брифинг моих коллег запрашивали, как можно их вернуть домой. Вернуть можно только в том случае, когда судебные решения вступают в силу. И для этого еще нужно двустороннее соглашение об обмене осужденными. К сожалению, в Индонезии у нас этого нет, но наши дипломаты в Индонезии приложат все усилия, чтобы найти вот какое-то понимание с местными властями", - подчеркнул Айбек Смадияров.

      Он не стал говорить, сколько им лет, как долго они находились в этой стране и чем занимались, ссылаясь на просьбу родных не разглашать их личные данные.

      "За распространение наркотиков. Вы знаете, в Юго-Восточной Азии, в любой из этих стран, за наркотики очень строгое наказание", - лишь отметил он.

      Журналисты уточнили, насколько реально, что их казнят.

      "Вполне реально", - коротко ответил спикер.

      Ранее зарубежные СМИ сообщили, в Индонезии арестовали 285 человек, подозреваемых в торговле наркотиками. Среди арестованных указаны двое казахстанцев.

      Как позже сообщил корреспонденту NUR.KZ официальный представитель Министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров, на территории Индонезии задержаны двое граждан Казахстана.

      "В данный момент компетентными органами Индонезии в отношении указанных лиц проводится досудебное расследование, в связи с чем иная информация не подлежит разглашению", - добавил он.

      На днях в МИД сообщили подробности по этому делу.

      Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

      Подписаться

      Узнавайте обо всем первыми

      Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

      Instagram
      Закладки
      Пока здесь пусто
      Используйте кнопку «
      » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.