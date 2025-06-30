"Вполне реально": действительно ли двум казахстанцам грозит смертная казнь в Индонезии, ответили в МИД

Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров на брифинге рассказал о казахстанцах, которым грозит смертная казнь в Индонезии, передает NUR.KZ.

Айбек Смадияров сообщил, что ведется следствие.

"Их еще не приговорили. Идет следствие. Впереди еще суд. Мы об этом еще знали весной. Сейчас мы ведем работу, чтобы найти хороших адвокатов и поддерживать связь с родными", - добавил он.

По его словам, вопросы экстрадиции возможны только после приговора суда, но и там есть ряд условий.

"Вы в прошлый брифинг моих коллег запрашивали, как можно их вернуть домой. Вернуть можно только в том случае, когда судебные решения вступают в силу. И для этого еще нужно двустороннее соглашение об обмене осужденными. К сожалению, в Индонезии у нас этого нет, но наши дипломаты в Индонезии приложат все усилия, чтобы найти вот какое-то понимание с местными властями", - подчеркнул Айбек Смадияров.

Он не стал говорить, сколько им лет, как долго они находились в этой стране и чем занимались, ссылаясь на просьбу родных не разглашать их личные данные.

"За распространение наркотиков. Вы знаете, в Юго-Восточной Азии, в любой из этих стран, за наркотики очень строгое наказание", - лишь отметил он.

Журналисты уточнили, насколько реально, что их казнят.

"Вполне реально", - коротко ответил спикер.

Ранее зарубежные СМИ сообщили, в Индонезии арестовали 285 человек, подозреваемых в торговле наркотиками. Среди арестованных указаны двое казахстанцев.

Как позже сообщил корреспонденту NUR.KZ официальный представитель Министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров, на территории Индонезии задержаны двое граждан Казахстана.

"В данный момент компетентными органами Индонезии в отношении указанных лиц проводится досудебное расследование, в связи с чем иная информация не подлежит разглашению", - добавил он.

На днях в МИД сообщили подробности по этому делу.