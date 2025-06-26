Задержание казахстанцев в Индонезии: МИД сообщил подробности

В кулуарах мажилиса замминистра иностранных дел Алибек Бакаев прокомментировал задержание казахстанцев в Индонезии, передает корреспондент NUR.KZ.

"Индонезийская сторона проинформировала о задержании казахстанских граждан. Этот факт подтвержден. Сейчас дело находится на рассмотрении правоохранительных органов Индонезии, ведется следствие. Как только будет принято решение, нас официально уведомят. Казахстанское посольство работает, консул занимается этим делом. С задержанными установлен контакт. Когда в другой стране арестовывают граждан иностранного государства, местные власти обязаны уведомить посольства этих стран. В этом случае уведомление было сделано", - сообщил замглавы МИД Алибек Бакаев.

Он добавил, что между Казахстаном и Индонезией пока нет подписанного соглашения о правовой помощи.

"С 2014 года обсуждалась возможность заключения такого документа, но ранее подобных ситуаций не возникало, поэтому подписание откладывалось. Сейчас этот вопрос вновь поднят. Задержанные сами обратились за помощью к консулу", - добавил Бакаев.

Ранее зарубежные СМИ сообщили, в Индонезии арестовали 285 человек, подозреваемых в торговле наркотиками. Среди арестованных указаны двое казахстанцев.

Как позже сообщил корреспонденту NUR.KZ официальный представитель Министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров, на территории Индонезии задержаны двое граждан Казахстана.

"В данный момент компетентными органами Индонезии в отношении указанных лиц проводится досудебное расследование, в связи с чем иная информация не подлежит разглашению", - добавил он.