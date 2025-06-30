Собирающую на лечение дочери алматинку обманули на 120 тыс. тенге, пообещав помощь

В Алматы женщина, собирающая деньги на лечение дочери, стала жертвой обмана. Неизвестная предложила помощь со сбором, за свои "услуги" запросила 120 тыс. тенге и бесследно исчезла, передает NUR.KZ.

Неизвестная женщина заявила о том, что может помочь с размещением статьи о помощи в сборе на лечение девочки в NUR.KZ. Мы действительно регулярно публикуем подобные материалы, но делаем это исключительно бесплатно и только в сотрудничестве с проверенной волонтерской командой - клубом "Добрянка". Любая просьба о деньгах за размещение таких статей - это обман.

Однако ранее не сталкивающаяся с необходимостью вести сборы мама этого не знала и попалась на удочку нечестного человека. Но обо всем по порядку.

Как рассказывает Адель Калинина, тетя 5-летней Зары Озорниной, девочка заболела в августе 2023 года. Началось все с болей в животе, мама Василина отвела ее на УЗИ, где заметили какую-то проблему и отправили на более точное исследование - компьютерную томографию, где врачи и обнаружили опухоль.

"В декабре их положили в НЦПиДХ. Заре провели операцию, удалили почку с надпочечником и по гистологии выяснили, что у нее злокачественное новообразование. Сразу поставили четвертую стадию нейробластомы. Потом она прошла 6 курсов химиотерапии, три из которых - высокодозная химиотерапия. Провели сбор стволовых клеток и 9 июля 2024 года ей сделали трансплантацию костного мозга.

24 июля их выписали домой, но еще не в ремиссии, так как заключительным этапом лечения должна быть иммунотерапия. Однако здесь ее не провели, несмотря на все наши попытки достучаться до фондов и Минздрава. В Казахстане данные лекарства не зарегистрированы, что и помешало провести иммунотерапию", - говорит Адель.

А в апреле этого года выяснилось, что у Зары произошел рецидив, и было принято решение ехать на лечение в Россию. Там в некоторые больницы девочку не приняли, однако в конце концов ее приняла Морозовская детская больница. На данный момент Зара прошла первый блок терапии, состояние ее стабильное.

Но так как лечение в другой стране платное, то семья вынуждена была открыть сбор, ведь один флакон препарата для иммунотерапии стоит порядка 1 млн рублей - 6,6 млн тенге, а для полного курса нужно 25 флаконов, объяснила Адель.

"Моя сестра воспитывает Зару одна. Она не работает, так как вынуждена ухаживать за ребенком с инвалидностью. Мы открыли сбор в соцсетях своими силами, нам многие стали писать. Среди них - эта женщина, которая заявила, что когда-то вела такой же сбор на лечение своего ребенка от онкологии, но якобы в 2023 году он умер. Она сказала: "Мы не успели спасти ребенка". Женщина скинула фотографии и заявила, что поможет опубликовать статью в NUR.KZ и в Facebook-аккаунте портала. Но это будет стоить денег", - говорит Адель.

Женщина всячески завоевывала доверие, скинув удостоверение личности, однако нельзя быть точно уверенным в том, что это - именно ее документ. Затем она начала настаивать на том, чтобы получить оплату за свои "услуги" как можно скорее, обещала, что статья будет опубликована в 5 часов утра, а сбор составит 3 млн тенге. И даже дала гарантию, что вернет деньги, если что-то пойдет не так.

"Я оплатила 120 тысяч тенге, скинула все данные, выписки, фотографии. Утром я написала ей, напомнила, что она обещала ссылку на статью, так как я проверила сайт и не нашла публикации. Она заявила, что кто-то блокирует ее. В этот момент Василине на WhatsApp звонит женщина и представляется секретарем помощника депутата.

Говорит, "Помощник депутата прочитал вашу статью про девочку, это мы ее заблокировали, удалите срочно эту статью, депутат готов вам оплатить 6 млн тенге". Сестра мне позвонила и все рассказала, но я попросила подождать, пока отправят деньги. Когда я снова спросила у той женщины, где статья, она спросила, никто ли мне не звонил. На что я ответила "нет". Тогда сестре скинули поддельный чек о переводе в один из банков, я по доверенности поехала в отделение банка и выяснила, что никакого перевода не было", - рассказывает Адель.

Та женщина, пообещавшая "помощь", вновь уверила Адель, что статья появится вечером. На следующий день Василине вновь позвонили "от депутата", а также отправили скриншот якобы публикации на NUR.KZ, которой, разумеется, на портале не было. Стоит отметить, что "скриншот" сделан очень топорно и с грамматическими и орфографическими ошибками.

Фейковый скриншот: из личного архива

Когда Адель все же подняла шум, женщина даже отправила ей расписку о получении денег, датированную... 2023 годом. Она также приложила фото удостоверения личности, но, повторимся, нельзя быть уверенными в том, что документ принадлежит именно ей. Также женщина вновь пообещала вернуть деньги, если за сутки не удастся собрать 3 млн тенге.

Итог плачевен - деньги, конечно, не вернули, сестер заблокировали. Однако Адель удалось найти еще одну потерпевшую, которую обманули таким же образом. Адель написала заявление в полицию.

Между тем, пока взрослые разбираются, маленькая Зара все еще продолжает бороться за свою жизнь и здоровье. Девочка и ее мама мечтают, что малышка вернется к привычной жизни - снова будет ходить на гимнастику и танцы и станет здоровым ребенком, как и раньше. Дома ее ждет старший брат.

Желающие помочь Заре и ее семье в столь нелегкой борьбе могут перечислить средства по нижеследующим реквизитам. На сей раз - честно и без лживых и подлых "посредников", готовых нажиться на чужой беде.

Реквизиты:

Kaspi: 4400 4302 6634 9809

Карта привязана к номеру: +7 707 351 18 47 Василина О., мама

Карта МИР (для России): 2202 2084 3516 4968 Алексей О., брат

Instagram: @help_zara2018

Внимание! Редакция NUR.KZ не взимает оплату за размещение историй о сборе средств на лечение. Если кто-то от нашего имени просит оплату, это мошенники. Будьте осторожны!