Блокпосты установили на дорогах в Туркестанской области (видео)

В выходные в Толебийском районе Туркестанской области прошел рейд для поддержания общественного порядка, безопасности на дорогах и предотвращения правонарушений, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, в мероприятии участвовал заместитель начальника ДП Туркестанской области Багланбек Айтпаев, а также сотрудники специального отряда быстрого реагирования, патрульной полиции и районного отдела.

На дорогах установили восемь блокпостов, служба велась в усиленном режиме. Были выявлены и привлечены к ответственности водители, нарушившие ПДД. Им напомнили о важности соблюдения дорожных правил и общественного порядка.

Полицейские также провели беседы с отдыхающими о необходимости соблюдать тишину ночью. Кроме того, они предотвратили продажу табака и алкоголя несовершеннолетним в магазинах и развлекательных заведениях.

В начале июня мобильные блокпосты выставили на ключевых трассах в Карагандинской области. В первый же день их работы задержали двух граждан и накрыли подпольную нарколабораторию. Усиление произошло в связи со стартом операции "Қарасора-2025".

В октябре прошлого года из изолятора временного содержания в Талгаре совершил побег подозреваемый. В связи с этим был введен план "Сирена". На ключевых маршрутах выставили блокпосты. На четвертый день подозреваемого задержали.