Человек погиб под колесами спецтехники в Мангистау

В Мангистауской области работник бригады погиб под колесами спецтехники. За нарушение правил охраны труда мастера лишили свободы, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру региона.

Как сообщает официальный сайт надзорного органа, в июне этого года вступил в законную силу приговор Тупкараганского районного суда.

По нему к 1 году лишения свободы по ч.3 ст.156 УК РК осудили мастера бригады предприятия за нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека.

"Осужденный, являясь лицом, ответственным за организацию соблюдения правил охраны труда, не обеспечил безопасные условия для работника бригады, оказавшегося под колесами специальной техники в ходе ремонтных работ скважины", - пояснили в прокуратуре Мангистауской области.

Инспекция труда установила 100-процентную вину работодателя.

В регионе за последние три года за аналогичные преступления вынесли обвинительные приговоры в отношении шести лиц.

Прокуратура Мангистауской области, предупреждая об ответственности, призвала руководство действующих предприятий и компаний принимать все необходимые меры, направленные на строгое соблюдение правил охраны труда.

В начале июня в Мангистауской области произошел выброс метана на нефтяной скважине. Видео с места происшествия распространилось в социальных сетях. Сотрудники предприятия провели необходимые работы, и чрезвычайная ситуация была изолирована.

Также чрезвычайная ситуация произошла на скважине в Бейнеуском районе Мангистауской области. Там зарегистрировали беспожарный сброс газоводной смеси из трубопровода. Обошлось без пострадавших.

А в мае в Атырауской области на видео сняли 20-метровый столб огня. На месторождении Западная прорва произошло возгорание газа. Территорию вокруг скважины оцепили.