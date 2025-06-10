Выброс метана произошел на нефтяной скважине в Мангистауской области (видео)

В Мангистауской области произошел выброс метана на нефтяной скважине - видео распространяют в социальных сетях. Информацию прокомментировали в региональном департаменте экологии, передает NUR.KZ.

По данным ведомства, 10 июня текущего года в социальных сетях распространилось видео о чрезвычайной ситуации с выбросами из нефтяной скважины в 500 метрах от села Тенге города Жанаозен.

"ЧП произошло около 08:30 в ходе бурения скважины № 553. Соответственно, в 8:40 сотрудниками предприятия были проведены необходимые работы и чрезвычайная ситуация была изолирована", - сообщили в ведомстве.

Отделом лабораторно-аналитического контроля департамента экологии по Мангистауской области приняты меры по проведению инструментальных измерений атмосферного воздуха на данной территории.

Результаты измерений и принятые меры будут сообщены дополнительно, заверили в ведомстве.