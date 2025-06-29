Посторонний человек два года жил в квартире сироты в Акмолинской области

В Акмолинской области 42 детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, помогли восстановить жилищные права, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру региона.

На официальном сайте прокуратуры Акмолинской области напомнили, что дети-сироты имеют первоочередное право на получение жилья, согласно действующему законодательству. Однако выявляются факты его нарушения.

"На сегодняшний день по актам прокуратуры восстановлены жилищные права 42 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Приняты меры по возврату квартир, незаконному снятию с очереди, принятию заявок на получение жилья", - сообщили в ведомстве.

В прокуратуре привели несколько примеров нарушений жилищных прав детей-сирот.

"К примеру, в областном центре при подаче заявки сироте отказано в постановке в очередь без каких-либо оснований. В другом случае, в одном из районных центров в квартире, предназначенной для ребенка сироты, два года жил посторонний человек", - добавили в прокуратуре.

Сообщается, что по акту надзора права детей-сирот восстановлены, виновные наказаны.

Напомним, ранее в Павлодаре суд восстановил жилищные права сироты, которого незаконно сняли с очереди на получение жилья из жилищного фонда.

До этого жительница Павлодара, оставшаяся без попечения родителей, подала иск в суд к отделу жилищных отношений и акиму города и добилась изменения своего места в очереди на получение жилья из госфонда. Суд посчитал, что по вине административных органов до настоящего времени она не получила жилье.

А в Павлодарской области заместитель акима Иртышского района Роза Аканова проживала в квартире сироты, которую предоставил ей местный глава отдела реального сектора экономики. Ситуацию рассмотрели на Совете по этике.