Посторонний человек два года жил в квартире сироты в Акмолинской области
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В Акмолинской области 42 детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, помогли восстановить жилищные права, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру региона.
На официальном сайте прокуратуры Акмолинской области напомнили, что дети-сироты имеют первоочередное право на получение жилья, согласно действующему законодательству. Однако выявляются факты его нарушения.
"На сегодняшний день по актам прокуратуры восстановлены жилищные права 42 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Приняты меры по возврату квартир, незаконному снятию с очереди, принятию заявок на получение жилья", - сообщили в ведомстве.
В прокуратуре привели несколько примеров нарушений жилищных прав детей-сирот.
"К примеру, в областном центре при подаче заявки сироте отказано в постановке в очередь без каких-либо оснований. В другом случае, в одном из районных центров в квартире, предназначенной для ребенка сироты, два года жил посторонний человек", - добавили в прокуратуре.
Сообщается, что по акту надзора права детей-сирот восстановлены, виновные наказаны.
Напомним, ранее в Павлодаре суд восстановил жилищные права сироты, которого незаконно сняли с очереди на получение жилья из жилищного фонда.
До этого жительница Павлодара, оставшаяся без попечения родителей, подала иск в суд к отделу жилищных отношений и акиму города и добилась изменения своего места в очереди на получение жилья из госфонда. Суд посчитал, что по вине административных органов до настоящего времени она не получила жилье.
А в Павлодарской области заместитель акима Иртышского района Роза Аканова проживала в квартире сироты, которую предоставил ей местный глава отдела реального сектора экономики. Ситуацию рассмотрели на Совете по этике.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2260476-postoronniy-chelovek-dva-goda-zhil-v-kvartire-siroty-v-akmolinskoy-oblasti/
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