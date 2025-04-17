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Чиновник заселил замакима в квартиру сироты в Павлодарской области

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Чиновник и замакима Иртышского района
Кайролла Елеукенов и Роза Аканова. Фото: irbistv.kz

В Павлодарской области Розу Аканову, работавшую почти 8 лет в управлении образования, назначили замакима в Иртышский район. Пришлось переезжать, поэтому встал вопрос с жильем, передает "Ирбис TV".

Нарушение со стороны местного главы отдела реального сектора экономики выявили прокуроры. В Иртышске возвели три многоквартирных дома, предназначенные для социально уязвимых слоев населения. В одном из них вдруг обнаружили далеко не нуждающуюся заместителя акима.

"Выявлены факты незаконного предоставления жилья лицам, не относящимся к категории социально уязвимых слоев населения. К примеру, в квартире, предназначенной для предоставления социально уязвимым слоям населения, проживает заместитель акима района Аканова Роза Кабибулловна. В другом случае на протяжении пяти лет учитель Иртышской средней общеобразовательной школы №1 занимает аналогичное жилье", - сообщил на Совете по этике прокурор.

Также прокурора заинтересовал тот факт, что в наличии есть 14 пустующих квартир, которые вполне можно выдать тем, кто стоит в очереди на получение жилья. Однако эту работу не проводят.

К ответу на Совете по этике призвали руководителя отдела реального сектора экономики. Он подтвердил, что сам лично вручил ключи Розе Акановой.

"Там по договору аренды живут дети-сироты. Но, так как сирота не жила в то время, мы наблюдаем, уже год с лишним она в этом доме не жила. Получается, все коммуналки, все аренды там шли, поэтому я принял решение отдать ключи временно, так как жилья в районе не было, Акановой Розе Кабибулловне", - ответил руководитель отдела реального сектора экономики Иртышского района Кайролла Елеукенов.

Члены Совета по этике оказались благосклонны. Отметили отважность сельского чиновника, который решительно сам принимает решения. Но посоветовали действовать в рамках закона. К тому же замакима, назначенная на должность в феврале 2025 года, толком и не успела пожить в "сиротской" квартире.

Потому решили рекомендовать чиновнику нестрогое наказание - предупреждение о неполном служебном соответствии.

Ранее стало известно, что семье с 5 детьми выдали 3-комнатную квартиру в Костанае, но через 3 месяца отдел жилищных отношений акимата потребовал вернуть квартиру обратно, ссылаясь на ошибочность ее выделения и обещая в будущем предоставить другое жилье. Семье пришлось обращаться в суд.

А в области Ұлытау многодетную мать с семьей выселили из квартиры из-за незаконного использования коммунального жилья. Выяснилось, что выделенная ей квартира была сдана в аренду третьему лицу.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2236758-chinovnik-zaselil-zamakima-v-kvartiru-siroty-v-pavlodarskoy-oblasti/