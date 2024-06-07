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Право сироты на квартиру восстановили в суде в Павлодаре (видео)

Опубликовано:

Зал судебных заседаний
Зал суда. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В Павлодаре суд восстановил жилищные права сироты, которого незаконно сняли с очереди на получение жилья из жилищного фонда, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, юноша с 2009 по 2016 годы воспитывался и проживал в школе-интернате для детей-сирот. В тот период он был поставлен в очередь на получение жилья из государственного жилищного фонда.

По достижении совершеннолетия истец стал проживать в арендованном жилье в Павлодаре. Для трудоустройства временно прописался в Экибастузе, где не имел постоянного места жительства.

Городская жилищная комиссия приняла решение о снятии сироты с очереди в связи с выездом на постоянное жительство в другой населенный пункт.

Решением суда жилищные права истца были восстановлены, поскольку временная прописка по месту работы не является постоянным местом жительства гражданина.

"Суд посчитал разумным и справедливым применение норм п.1 ст.73 Закона "О жилищных отношениях", поскольку дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, признанные нуждающимися в жилище и поставленные на учет, не подлежат снятию с учета до получения жилища", - прокомментировал судья Павлодарского областного суда Марат Дайкенов.

Судебный акт вступил в законную силу и исполнен.

Ранее в Западно-Казахстанской области полковник в отставке подал в суд на КНБ, где проработал четверть века. Он обратился к бывшему работодателю с заявлением о выплате единовременной жилищной выплаты за весь период службы, но получил отказ. Суд признал это решение незаконным.

А в Карагандинской области имеющий выслугу более 20 лет военнослужащий судился с РГУ "Войсковая часть" Минобороны РК. Через суд он добился положенных ему и его семье жилищных выплат на сумму свыше 26 млн тенге.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2113872-pravo-siroty-na-kvartiru-vosstanovili-v-sude-v-pavlodare-video/

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