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Павлодарка не получила жилье и подала иск к акиму

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Женщина стоит спиной
Женщина. Иллюстративное фото: Dreet Production / Getty Images

Жительница Павлодара, оставшаяся без попечения родителей, через суд добилась изменения своего места в очереди на получение жилья из госфонда, передает NUR.KZ со ссылкой на Верховный суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, павлодарка была передана в органы опеки и попечительства. В 2008-2011 годах она находилась в интернатах №1, 2 и детской деревне.

При этом ни одно из этих заведений не направило соответствующие документы для постановки ее на учет нуждающихся в жилье по категории "дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей". И только по заявлению самой казахстанки ее поставили в эту очередь с 3 марта 2015 года.

Женщина обратилась в суд с иском к детской деревне, отделу жилищных отношений и акиму Павлодара о признании права на постановку на учет для получения жилья с 1 января 2011 года.

Суды первой и апелляционной инстанции иск удовлетворили.

Судебная коллегия по административным делам Верховного суда, рассмотрев дело, согласилась с доводами местных судов о том, что по вине административных органов до настоящего времени истец не получила жилье.

"Тогда как другие дети, находившиеся в детской деревне, обеспечены жильем из государственного жилищного фонда, тем самым для нее наступили негативные последствия", - отметили в суде.

Верховный суд оставил вынесенные по делу судебные акты в силе и указал, что выводы местных судов об удовлетворении иска являются законными и обоснованными.

Ранее стало известно, что житель Усть-Каменогорска с инвалидностью подал иск к акиму города из-за того, что его незаконно сняли с очереди на получение жилья. Суд пришел к выводу, что наличие у мужчины жилья, не соответствующего установленным нормативам, не может служить основанием для исключения его из очереди.

А в Костанае восстановили жилищные права мужчины, который в 14 лет остался сиротой. Суд обязал изменить его место в очереди на жилье из госфонда. В силу своего несовершеннолетнего возраста истец самостоятельно не имел возможности своевременно встать на учет в качестве лица, нуждающегося в жилье.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2238801-pavlodarka-ne-poluchila-zhile-i-podala-isk-k-akimu/