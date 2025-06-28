Родители увидели видео из детсада в Костанае и обратились в органы

В Костанае родители заявили, что их детей избивали и плохо кормили в частном коррекционном детском саду. На ситуацию отреагировали в ДП региона, передает NUR.KZ.

Видео с грубым обращением с воспитанниками опубликовал Telegram-канал Halyqstan.

Как утверждают родители, 4-летняя девочка получила травмы и их вызвали в детсад, чтобы они самостоятельно обратились в больницу. Тогда они запросили записи с камер наблюдения.

На них они обнаружили, что: помощник воспитателя ежедневно лежит в детских кроватях, а сон-час в нарушение режима длится слишком долго, с 12:30 до 16 часов; помощник воспитателя била ногой по голове малолетнего ребенка; сотрудники и практикантка грубо и с применением физической силы обращались как минимум с шестью детьми.

После чего родители написали заявления в контролирующие и правоохранительные органы.

В ДП Костанайской области корреспонденту NUR.KZ сообщили, что по данному факту полицией начато досудебное расследование по признакам уголовного правонарушения - ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

"В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на объективное, всестороннее и полное установление всех обстоятельств произошедшего.

Назначены соответствующие экспертизы. Действиям участников инцидента будет дана правовая оценка. В управление образования направлено соответствующее уведомление для принятия мер в рамках компетенции", - отметили в пресс-службе ведомства.

Ранее в Сети появилась информация, что в одном из детских садов Астаны воспитательница избивала ребенка. Публикацию прокомментировали в полиции - заведено дело.

До этого в Сети также было опубликовано видео, на котором, предположительно, воспитатель детсада в Алматы закрывает рот ребенка рукой, не давая ему дышать. В ДП сообщили о возбуждении уголовного дела.

Позже стало известно, что деятельность филиала детсада, воспитателя которого обвинили в том, что она душила ребенка, остановлена. Владелица учреждения опубликовала видеообращение по произошедшему.