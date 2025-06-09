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Жительница Астаны лишилась 20 млн тенге, пытаясь переехать в Испанию

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Виза
Виза. Иллюстративное фото: a_Taiga/Getty Images

В Астане полицейские раскрыли схему мошенничества с визами и видом на жительство. Задержана директор консалтинговой фирмы, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

По информации медиапортала Polisia.kz, жительница Астаны обратилась в полицию с жалобой на обман и потерю денег. Заявительница рассказала, что ей пообещали помочь с оформлением мультивизы в США и вида на жительство в Испании. За это она отдала 20 млн тенге.

"Полицейские провели расследование и выяснили личность подозреваемой. Ею оказалась 35-летняя жительница Астаны, которая работает исполнительным директором в консалтинговой компании. Компания помогает людям получать визы на короткий и долгий срок, а также виды на жительство в разных странах", - сообщили в МВД.

По данным следствия, женщина убеждала клиентов, что счета компании арестованы частными судебными исполнителями. Она предлагала переводить оплату на счета своих родственников и сотрудников фирмы.

Полученными деньгами подозреваемая распоряжалась по своему усмотрению. При этом договоры с клиентами заключались устно, сообщают в МВД.

"Подозреваемая призналась в содеянном. Сейчас она находится в изоляторе временного содержания. Ведется проверка на предмет ее возможной связи с другими похожими преступлениями", - добавили в полиции.

Напомним, в Астане 33-летнюю жительницу подозревают в мошенничестве. По версии следствия, девушка обещала организовать поездку в хадж, но, взяв деньги, исчезла.

Ранее десятки жителей Астаны хотели получить разрешение на въезд в иностранные государства через одно из столичных агентств, но остались без денег и виз.

Также в Астане задержали 34-летнюю женщину по подозрению в совершении мошенничества - она, по данным следствия, предлагала помощь в приобретении жилья. В результате преступных действий подозреваемой потерпевшим был причинен материальный ущерб на общую сумму порядка 15 млн тенге.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2253618-zhitelnica-astany-lishilas-20-mln-tenge-pytayas-pereehat-v-ispaniyu/