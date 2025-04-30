"Ущерб - 200 млн тенге": десятки астанчан, желающие выехать за границу, остались без денег и виз

Десятки жителей Астаны хотели получить разрешение на въезд в иностранные государства через одно из столичных агентств, но остались без денег и виз, передает сайт телеканала КТК.

Люди потратили миллионы тенге ради получения документов.

"Договаривались мы за полмиллиона. Она сказала: "За неделю сделаю", но не сделала. В итоге через неделю начала требовать на "жили-были" этому человеку. Это было 1 миллион 560 тысяч тенге. На одного человека рабочая виза. Она меня облапошила, обманула. Никакого приглашения в базе даже нет, оказывается. Она мне всего лишь 280 тысяч отдала", - рассказала астанчанка по имени Роза.

Вернуть деньги у клиентов компании пока не получается.

"Летом 23-го года, по истечении года, когда мы поняли, что услуги оплаченные так и не будут реализованы, обратились за помощью к адвокату. С адвокатами обратились в полицию Есильского района. Как я поняла, по этому делу проходят потерпевшими 60 человек. Сумма ущерба - более 200 миллионов тенге", - рассказала еще одна клиентка Райгуль.

Сообщается, что несколько адвокатов заняты этим делом и у них стал появляться вопросы к следствию.

"Я считаю, что по этому делу не обеспечена полнота расследования. Не проводятся все необходимые следственные действия, не истребованы доказательства из уполномоченных органов, которые необходимо было сделать", - заявила адвокат Вероника Ким, отметив, что следствием заняты сотрудники УП района "Есиль".

Стражи порядка подтвердили, что ведется следствие, однако подозреваемых по делу пока нет. Также не определена сумма ущерба.

"По данному факту управлением полиции департамента полиции Астаны начато досудебное расследование по статье 190 "Мошенничество в особо крупном размере". В настоящее время в качестве потерпевших признаны 55 граждан", - заявил замначальника районного управления полиции Ержан Куракпаев.

Отмечается, что на днях клиенты получили от компании гарантийные письма. В них за подписью исполнительного директора говорится, что все деньги фирма вернет в срок до 30 апреля нынешнего года. Тем не мене горожане заявили, что уже получали подобные письма и в обещания уже не верят.

Источник: КТК.

Отметим, согласно положениям статьи 190 УК РК, мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, совершенное в особо крупном размере, наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового.