Без хаджа и денег: жительницу Астаны подозревают в обмане паломников

В Астане 33-летнюю жительницу подозревают в мошенничестве. По версии следствия, девушка обещала организовать поездку в хадж, но, взяв деньги, исчезла, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП города.

Пресс-служба Департамента полиции Астаны сообщила, что житель столицы хотел отправиться в малый хадж и через Instagram нашел туристическую компанию, якобы занимающейся организацией паломничества. Со слов мужчины, он договорился с представителем турфирмы и оплатил полную сумму за две путевки.

Однако в день вылета за границу, потерпевший не получил обещанных авиабилетов и визы на выезд. На звонки директор фирмы не отвечала. Материальный ущерб составил около 1,5 млн тенге.

"В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции района Сарайшык установили 33-летнюю подозреваемую, в отношении которой в городе Алматы зафиксировано около 60 эпизодов.

Установлено, что мошенница подделывала документы для организации поездки в хадж и обманным путем похищала денежные средства в крупных суммах", - сообщили в полиции.

По данному факту зарегистрировано уголовное дело.

Согласно статье 190 УК РК, мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, наказывается штрафом в размере до 1 тыс. МРП (3,9 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

Напомним, больше 70 казахстанцев стали жертвами мошенницы. Жительница столицы продавала несуществующие авиабилеты во Вьетнам. Суд вынес приговор.

Также астанчанка стала жертвой мошенничества и потеряла несколько миллионов тенге - женщина поверила фальшивым положительным отзывам.

И в начале года в Алматы стражи порядка задержали жителя Алматинской области по подозрению в мошенничестве, связанном с паломничеством.