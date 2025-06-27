Незаконный вывоз за границу свыше 700 тонн металла пресекли в области Жетісу (видео)
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В области Жетісу пресекли криминальную схему вывоза стратегического сырья за границу. Ликвидированы подпольный цех и лаборатория, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.
По информации ведомства, УБОП Департамента полиции области Жетісу совместно с прокуратурой пресекли незаконную деятельность компании, которая, не имея разрешительных документов, организовала незаконный прием и переработку цветного металла. Также путем внесения недостоверных сведений в сопроводительные документы неоднократно пыталась вывезти сырье за пределы страны.
"В ходе обысковых мероприятий на территории предприятия изъято свыше 600 тонн переплавленного свинца и более 100 тонн алюминия в виде заготовок, подготовленных к отправке за рубеж, а также лом цветного металла.
Ликвидированы подпольный цех по переплавке металла и лаборатория для проведения предварительного анализа его содержания", - сообщили в МВД.
Кроме того, на объекте задержаны незаконные трудовые мигранты, которые привлекаются к установленной законом ответственности. Проводится досудебное расследование, устанавливаются конечные бенефициары криминальной схемы.
Напомним, ранее в области Жетісу задержали две грузовые машины, незаконно перевозившие более 60 тонн металла. Полиция устанавливает всех причастных к организации схемы.
До этого были выявлены факты незаконного экспорта лома черных и цветных металлов через государственную границу в Нидерланды и Германию.
В апреле председатель Агентства по финансовому мониторингу доложил Токаеву, что Агентством пресечены каналы незаконного экспорта лесоматериалов и металлолома, а также ликвидированы крупные схемы нелегального вывоза бензина, что позволило стабилизировать ситуацию на внутреннем рынке.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2259945-nezakonnyy-vyvoz-za-granicu-svyshe-700-tonn-metalla-presekli-v-oblasti-zhet-su-video/
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