Токаеву доложили о борьбе с финансовыми преступлениями в Казахстане

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял председателя Агентства по финансовому мониторингу Жаната Элиманова, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

По данным Акорды, Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет об основных итогах деятельности Агентства и задачах на предстоящий период. Сообщается, что Элиманов доложил о том, что:

завершено расследование 300 уголовных дел;

возмещен ущерб на сумму порядка 20 млрд тенге потерпевшим;

заморожены преступные доходы в виде криптовалюты организаторов финансовых пирамид на 2,2 млрд тенге;

ликвидированы 6 ОПГ, в том числе 1 транснациональная;

предотвращены необоснованные бюджетные расходы на 23 млрд тенге при реализации крупных инфраструктурных проектов.

Также Токаеву сообщили, что Агентством пресечены каналы незаконного экспорта лесоматериалов и металлолома, а также ликвидированы крупные схемы нелегального вывоза бензина, что позволило стабилизировать ситуацию на внутреннем рынке.

Отдельно Элиманов остановился на защите граждан:

выявлена незаконная схема с участием микрофинансовых организаций, ущерб — 30 млрд тенге, пострадало 327 тыс. человек;

иклвидированы 24 финансовые пирамиды;

заблокировано 5,6 тысячи мошеннических сайтов;

закрыты 30 групповых чатов и аккаунтов с общей аудиторией более 22 тыс. человек.

Также Жанат Элиманов напомнил, что в мажилис парламента внесены законодательные поправки по вопросам противодействия отмыванию доходов. Их принятие позволит Казахстану достичь полного технического соответствия стандартам FATF.

Президент поручил продолжить работу по профилактике экономических правонарушений, снижению теневого оборота, борьбе с отмыванием незаконно полученных активов, а также повышению финансовой грамотности населения.

Напомним, в сентябре прошлого года указом главы государства Жанат Элиманов был назначен председателем Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу До назначения Жанат Элиманов занимал должность первого заместителя председателя КНБ.

При этом, Элиманов в январе 2020 года был назначен председателем Комитета по финансовому мониторингу МФ РК, а в январе 2021 года возглавил уже Агентство РК по финмониторингу и был переназначен на эту должность в конце 2022 года.

В прошлом году Токаев поручил Элиманову направить силы на снижение уровня теневой экономики и обеспечение прозрачности финансовой сферы.