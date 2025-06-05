Металл на 60 млн тенге пытались незаконно вывезти из Казахстана

В области Жетісу задержали две грузовые машины, незаконно перевозившие более 60 тонн металла. Полиция устанавливает всех причастных к организации схемы, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

На медиапортале ведомства сообщили, что попытку вывоза крупной партии свинца предотвратили оперативники департамента полиции совместно с департаментом экономических расследований и таможенной службой.

"Задержаны две грузовые автомашины, перевозившие более 60 тонн металла. Рыночная стоимость груза превышает 60 млн тенге. По предварительной информации, свинец предназначался для незаконной отправки за границу.

Ведутся оперативные мероприятия по установлению и задержанию всех причастных к организации схемы", - сообщили в МВД.

Ранее аналогичные факты выявили в других регионах страны. В Северо-Казахстанской области пресечена деятельность товарищества, пытавшегося вывезти лом черного металла под видом высоколегированной стали. Обнаружено около 1 тыс. тонн металлолома, включая 7 вагонов, подготовленных к отправке в сопредельное государство.

"В Мангистауской области выявлен канал морской отправки лома в страну Прикаспийского региона. На территории предприятия найдено более 400 тонн металлолома. Два контейнера были подготовлены к экспорту", - дополнили в ведомстве.

Сообщается, что по всем фактам виновные лица привлечены к ответственности.

Напомним, вчера сообщалось, что выявлены факты незаконного экспорта лома черных и цветных металлов через государственную границу в Нидерланды и Германию.

Ранее в апреле председатель Агентства по финансовому мониторингу доложил Токаеву, что Агентством пресечены каналы незаконного экспорта лесоматериалов и металлолома, а также ликвидированы крупные схемы нелегального вывоза бензина, что позволило стабилизировать ситуацию на внутреннем рынке.

В конце мая аналитики высказали версию, что рост цен на картофель в Казахстане может быть следствием серого экспорта, появившегося из-за разницы в цене с Россией и Узбекистаном.