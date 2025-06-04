Казахстанские бизнесмены незаконно вывозили металл в Европу, заявили в прокуратуре

Выявлены факты незаконного экспорта лома черных и цветных металлов через государственную границу в Нидерланды и Германию, передает NUR.KZ со ссылкой на Главную транспортную прокуратуру.

Как сообщается на официальном сайте Главной транспортной прокуратуры РК, установлено, что в Центре таможенного оформления (ЦТО) в Астане осуществлялось оформление таможенных деклараций, в рамках которых бывшие в употреблении трубы вывозились по недостоверному коду ТН ВЭД.

Данный факт подтвержден заключением таможенных экспертов. Согласно приказу Министра индустрии и строительства РК от 18 октября 2023 года №34, экспорт таких изделий запрещен.

В отношении двух юридических лиц, допустивших нарушения, приняты меры прокурорского реагирования. Они привлечены к административной ответственности по статье 545 Кодекса об административных правонарушений. Суд первой инстанции признал их виновными и назначил штраф в размере 20 МРП (78 640 тенге - прим. ред.).

Судебные акты пока не вступили в законную силу.

Напомним, также ранее в апреле председатель Агентства по финансовому мониторингу доложил Токаеву, что Агентством пресечены каналы незаконного экспорта лесоматериалов и металлолома, а также ликвидированы крупные схемы нелегального вывоза бензина, что позволило стабилизировать ситуацию на внутреннем рынке.

В конце мая аналитики высказали версию, что рост цен на картофель в Казахстане может быть следствием серого экспорта, появившегося из-за разницы в цене с Россией и Узбекистаном.

А в прошлом году в АФМ сообщали, что с начала года незаконный оборот нефтепродуктов в Казахстане составил почти 3,5 тыс. тонн на сумму более 900 млн тенге.